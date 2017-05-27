В Алматы сотрудники полиции задержали организованную преступную группу, которая убивала одиноких пенсионеров и продавала их квартиры. В преступную группу входили бывшие полицейские, нотариусы и другие лица.
Пресс-секретарь МВД Алматы Алмас Садубаев написал на своей странице в фэйсбуке, что преступную группировку из 20 человек удалось задержать.
По его словам, задержанные убивали одиноких пожилых людей, переоформляли документы на их квартиру и продавали.
Следствие установило, что задержанные причастны к четырем факта
завладения и продажи квартир, владельцы которых без вести пропали.
Их подозревают в совершении около 45 преступлений.
Все члены группы задержаны и находятся под следствием.
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