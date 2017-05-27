Полиция задержала в центре Москвы 10-летнего мальчика, вслух читавшего пьесу Уильяма Шекспира «Гамлет». Ребенка увезли в ОВД несмотря на протесты его матери.

Обновлено в 11:30.

В центре Москвы на улице Воздвиженка 26 мая 2017 года задержали 10-летнего мальчика, читавшего прохожим отрывки из пьесы Шекспира «Гамлет». Его мачеха на момент выступления ребенка находилась в 20-25 метрах поодаль.

Когда она попыталась остановить задержание мальчика, ей сказали «Вы ребенку никто, отойдите», кроме того порвали одежду и сломали планшет. Ребенка увезли в ОВД «Арбат» без сопровождения родителей.

По словам Ильи Скавронский, отца мальчика, его сын занимается в театре и декламирует пьесы прохожим – так он борется с комплексами.

«Жена сидела читала книгу, а ребенок декламировал “Гамлета”. Подъехал наряд полиции, о чем-то они разговаривали без ее участия. Потом скрутили его, есть видеозапись того, что происходило. Стали запихивать – она подошла, пыталась воспрепятствовать этому», — сказал он.

В полиции сообщили, что ребенка задержали за попрошайничество – у мальчика на руках была термо-сумка. Пресс-служба Министерства внутренних дел России заявила, что полицейские подумали что ребенок потерялся, так как ходил от прохожего к прохожему.

Ведомство подчеркнуло, что полицейские не смогли определить родителей ребенка и поэтому увезли его в отделение. Между тем, на мачеху пригрозили составить протокол за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

На отца ребенка составили протокол, обвинив его в неисполнении обязанностей по воспитанию. Сам Скавронски не подписал этот документ, не согласившись с его содержанием. 27 мая семье задержанного ребенка принесли извинения и аннулировали протокол, выписанный отцу.

По теме: