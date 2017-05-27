Юбилейные тенге с изображением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева начали продавать на сайтах объявлений. За банкноту с номиналом в 10 тысяч тенге требуют от 15 до 55 тысяч тенге.

Казахстанцы продают юбилейные тенге с изображением президента Нурсултана Назарбаева. Цены варьируются от 15 до 55 тысяч тенге. Наибольший интерес банкнота представляет для коллекционеров.

По словам продавцов, чтобы цена за купюру не упала, ее нужно хранить и держать в идеальном состоянии. Один из казахстанцев признался, что держал банкноту в полиэтиленовой пленке.

Продавцы готовы доставить купюру в любой город или страну, взяв при этом расходы на доставку. Остерегаясь кражи денег, некоторые предлагают спрятать их в тетради.

«Я вложу в какую-нибудь тетрадь, допустим. Я курьерам не буду говорить, что там деньги, а то они могут не принять. Вы перечисляете мне деньги, а я вам отправлю», — пишет Салим, один из продавцов.

Национальный банк Казахстана выпустил юбилейную банкноту номиналом в 10 тысяч тенге 1 декабря 2016 года, посвящая 25-летию независимости республики.

Купюру выпустили в ограниченном тираже — 100 тысяч штук. Несмотря на редкость, эта не самая дорогая купюра в казахстанских магазинах и аукционах.

Стоимость некоторых купюр составляет 165 тысяч тенге (около 600 долларов). Самыми дорогими являются юбилейные банкноты ко дню Независимости Казахстана от 2001 года, номиналом в 5 тысяч тенге.

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