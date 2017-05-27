Улицы будут перекрыты с 27 по 29 мая. Российский патриарх прибыл в Кыргызстан для освящения церкви и встречи с муфтием Максатбеком ажы Токтомушевым.

Российский патриарх Кирилл прилетел в Бишкек, чтобы освятить кафедральный собор. Кроме того он планирует встретиться с президентом Алмазбеком Атамбаевым и главой духовного управления мусульман в Кыргызстане Максатбеком ажы Токтомушевым.

Как сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе, освящение Свято-Воскресенского кафедрального собора Бишкека и божественную литургию в нем российский патриарх совершит 28 мая.

В этот же день состоится освящение закладного камня под строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира.

В связи с его приездом, на три дня перекроют движение на следующих улицах:

от аэропорта «Манас» до Бишкека;

по ул.Фучика до проспекта Жибек Жолу;

по проспекту Жибек Жолу от ул.Фучика до бульвара Молодой Гвардии;

по бульвару Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй;

проспект Чуй от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса;

по проспекту Манаса и Чингиза Айтматова от проспекта Чуй до госрезиденции;

по проспекту Чуй от проспекта Манаса до ул.Ибраимова;

по ул.Тоголок Молдо от проспекта Чуй до ул.Ташкентской;

по улице Киевской от проспекта Манаса до ул.Ибраимова;

по ул.Масалиева и Токомбаева от проспекта Чингиза Айтматова до ул.Нуркамала.

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