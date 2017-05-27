В американском штате Алабама казнили 75-летнего Томми Артура. Его признали виновным в расстреле мужа подруги и приговорили к смертной казни в 1982 году. Однако адвокатам Томми Артура удавалось переносить исполнение наказания семь раз.

«Гудини смертной казни» – так Томми Артура прозвали журналисты.

Последние месяцы адвокаты Артура пытались отменить казнь из-за неэффективности применения препарата мидазолама (это обезболивающее, входящее в состав смертельной инъекции).

По их словам, предыдущий заключенный Рональд Смит даже при использовании этого обезболивающего умер в мучениях и находился в сознании.

Суд отказал адвокатам в жалобе и 26 мая 2017 года Томми Артура казнили.

Артур до последнего настаивал на своей невиновности. В 1982 году суд признал его виновным в убийстве мужа подруги.

Показания против него дала жена погибшего, она заявила, что обсуждала с Артуром убийство своего мужа.

По данным агентства «Рейтер», на месте преступления не было найдено физических улик против него. Также власти Алабамы отказались взять анализ ДНК с парика, который использовал убийца.

Томми Артур уже 12-ый человек, кого казнили в 2017 году в Соединенных Штатах Америки.

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