Полиция задержала мужчину, который избивал лопатой своего ребенка. Против него возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Сейчас отец и сын находятся в Енбекшинском РОВД, так как за мальчиком некому присматривать.

Полиция Енбекшинского района города Шымкент сообщила, что задержанный 49-летний мужчина не имеет постоянного места работы и перебивается случайными заработками.

По его словам, мать ребенка давно оставила их сыном и уехала, но они официально не разведены. В доме с ними больше никто не проживет, поэтому ребенок сейчас также находиться в РОВД – за ним некому присмотреть. На отца возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Правоохранительные органы начали разыскивать отца мальчика 25 мая, когда в интернете появилось видео избиения ребенка лопатой.

На кадрах видно, что ребенок находиться в стопке автомобильных покрышек, а мужчина бьёт его лопатой по голове. Ребенок сильно плачет и пытается закрыть голову руками.

Казахские СМИ пишут, что подобные воспитательные меры отец мальчика применяет каждый день и даже бьет сына кирпичом по лицу, а после ставит его под струю ледяной воды.

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