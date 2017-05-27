Мигрантам, желающим работать водителями, нужно будет получить российские права. Водители с иностранными правами будут отстранены от работы до получения российских документов.

В Госдуме заявили, что этот закон был еще принят в 2013 году, но неоднократно переносился из-за того, что не было подготовлено специальных площадок для сдачи экзаменов по вождению.

Согласно закону, с 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы, пока не сдадут на получение российских прав.

Для получения прав водителям нужно сдать три обязательных экзамена: одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения).

Кыргызские мигранты

По статистике Кыргызстан находится на пятом месте по численности мигрантов в России. Власти Кыргызстана заявляют, что в настоящее время на заработках в России находятся от 500 тысяч до одного млн граждан.

В отчете кыргызского Национального банка, мигранты, работающие на территории России, за первые три месяца 2017 года перевели в Кыргызстан около 433 млн долларов.

В 2016 году сумма составляла 291 млн долларов. В общей сложности, за последние 12 лет трудовые мигранты из Кыргызстана отправили на родину денежных переводов на 16,4 млрд долларов.

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