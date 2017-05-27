Организаторы шоу «Ты супер!» пригласили на финал бывшего участника проекта Урмата Мырсаканова. Он выступит с финалистами шоу в качестве специального гостя на одной площадке с Верой Брежневой, Тамарой Гвердцители и Елкой.

Бывшего участника музыкального телешоу «Ты супер!» Урмата Мырсаканова снова пригласили в проект. Он выступит в качестве специального гостя для исполнения общей песни вместе с финалистами и такими звездами российского шоу-бизнеса, как Игорь Крутой, Тамара Гвердцители и Вера Брежнева.

«Мне говорили об этом приглашении, и я его ждал. Хочу увидеться со своими друзьями и вновь посетить понравившиеся места», — рассказал Мырсаканов.

Финальное шоу пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Мырсаканов был единственным представителем Кыргызстана на телепроекте «Ты супер!». Это проект телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik, который реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.

В Кыргызстане финал шоу будет транслироваться в 9 вечера на телеканале НТВ по спутниковому телевидению «Континент». А в 22:00 на телеканале НТС-НТВ, транслирующихся компаниями «Ала-ТВ» и «Акнет».

В музыкальном шоу «Ты супер!» соревнуются дети из детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей.

В проекте принимают участие дети из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии.

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