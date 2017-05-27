Ольгу и Сергея Веремеенко судят за опубликованную в интернете фотографию. На фото, где они позируют с бело-красно-белым флагом, наложен текст в поддержку оппозиционного активиста.

Правоохранительные органы считают, что сфотографировавшись с старым белорусским триколором, супруги Веремеенко нарушили правила проведения пикетов. В Беларуси это считается административным правонарушением.

Милиционер Алексей Войтешко, проходящий в суде свидетелем, утверждает, что супруги провели именно пикет, несмотря на отсутствие людей, которые могли бы подтвердить это. Войтешко считает, что для суда достаточно опубликованной без разрешения властей фотографии.

Супруги заявляют, что опубликованное на фэйсбуке фото не является пикетом. Они говорят, что не выкрикивали лозунгов и не стояли с транспарантами. На фото они только наложили надпись — «В Гродно такие же, как Василий».

Таким образом пара поддержала зампредседателя Объединенной гражданской партии, оппозиционера Василия Полякова. Его арестовали на 15 суток на митинге в Гомеле 1 мая с триколором в руках, считая, что он «осуществлял публичные призывы к проведению митинга, уличного шествия с нарушением установленного порядка».

Флаг, с которым позировали Веремеенко и Поляков, был государственным флагом Белоруссии в период с 1991 по 1995 года, а также был флагом Белорусской Народной Республики в 1918-1919 годах.

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