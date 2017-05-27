Герцог Кембриджский принц Уильям участвовал в операции по спасению 17-летнего подростка на озере в парке Ли Вэлли. Мальчика спасти не удалось, спустя час поисков нашли его тело.

Инцидент произошел 26 мая 2017 года под Лондоном, в одном из озер парка Ли Вэлли. Подросток хотел доплыть до острова посередине озера, но ушел под воду.

По правилам парка Ли Вэлли, купаться в водоемах запрещено.

Очевидцы вызвали службу спасения, на сигнал о чрезвычайной ситуации отозвался наследник британского престола – он полетел туда на вертолете скорой помощи.

В спасении также принимали участие медики и полиция. Спасти подростка не удалось – его тело нашли только через час поисков.

Принц Уильям имеет лицензию пилота с 2008 года. Он проходил летную подготовку на вертолетах, чтобы служить в спасательных силах Королевских ВВС.

Уйдя из армии, он переучился на гражданского пилота и стал работать в санитарной авиации Восточной Англии.

В 2011 году Уильям спасал российских моряков с судна Swanland.

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