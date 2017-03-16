Законопроект о начале процедуры выхода Великобритании из Евросоюза, был одобрен и подписан королевой Елизаветой II. Теперь премьер-министр имеет право направить запрос в Брюссель о выходе страны из ЕС.

Ранее законопроект был одобрен верхней палатой парламента – палатой лордов. Одобрение королевы позволяет премьер-министру Британии Терезе Мей официально направить запрос в Брюссель и привести в действие 50 статью Лиссабонского договора.

Согласно этой статье, каждая страна-член Евросоюза имеет право покинуть его. Для этого нужно уведомить Европейский совет и начать процесс переговоров, на который отводится два года.

Тереза Мей планирует начать процесс выхода из Евросоюза до конца марта.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС прошел 23 июня 2016 года. В нем приняли участие граждане Великобритании и Ирландии.

Помимо этого, право участвовать имели граждане стран Содружества – доминионов Британии, которые легально проживают на территории страны и британские граждане, живущие за рубежом не менее 15 лет.

По результатам референдума 51,89% граждан проголосовали за «брекзит». По официальным данным, явка на референдуме составила 72 процента — рекордная за последнее десятилетие.

Правда результаты голосования в различных частях Британии различались. В Шотландии и Уэльсе большинство проголосовало против выхода. В Англии (за исключением Лондона) и Ирландии за «брекзит».

После референдума бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступавший против «брекзита», ушел в отставку.

При этом в 2013 году Кэмерон сам предложил идею провести общенациональный референдум о дальнейшем членстве Британии в ЕС.

Свою инициативу он обосновал тем, что хочет провести реформы в Евросоюзе или изменить условия членства Британии.

Британское общество перед референдумом разделилось на две части. Половина поддержала идею о выходе из членства ЕС, а другая — нет.

Мнения политических деятелей также разделились.

Те, кто поддерживал «брэкзит», считали, что членство в ЕС замедляет рост экономики в стране, а также ограничивает осуществление контроля над своими границами.

Граждане, выступавшие против выхода Британии из ЕС, считали, что членство, наоборот, способствует росту экономики, потому что так легче продавать свои товары европейским странам.

Слово «брэкзит» (от «Britain» — «Британия», и «Exit» — «выход») вошло в обиход в июне 2012 года, когда британский аналитический центр употребил его в своём твиттер-аккаунте.

Им обозначили идею о выходе Британии из Евросоюза. Позже эту комбинацию подхватили представители средств массовой информации в Великобритании.

Альтернативой слову «брэкзит» стало слово «бремэйн» (от «Britain» — «Британия», и «Remain» — «оставаться»).

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