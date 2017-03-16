Генеральная прокуратура требует суммарно шесть миллионов сомов с соучредителя издания «Заноза» Нарынбека Идинова и с самой редакции в качестве компенсации морального ущерба президента Алмазбека Атамбаева. Основание для иска — материал Идинова за 2015 год о благотворительной деятельности президента.

С издания «Заноза» и его соучредителя Нарынбека Идинова (Нарын Айыпа) Генеральная прокуратура потребовала по три миллиона сомов за оскорбление чести и достоинства президента. Суд наложил арест на имущество Идинова — его квартиру — пока не закончится разбирательство.

Иск от 13 марта в Октябрьский районный суд подала генеральный прокурор Индира Джолдубаева. Причиной стала статья Идинова на сайте «Занозы», которая вышла 22 октября 2015 года.

Публикация называется «Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?» В ней рассказывается о благотворительной деятельности президента — когда и сколько денег он выделял семьям умерших деятелей культуры, региональным театрам и социальным учреждениям.

«Например, умер какой-то общественный деятель, президент дает ему 100 тысяч сомов. Вообще он миллионы давал, об этом была статья. И там был вопрос, почему этим занимается президент, а не министерство культуры или соцразвития. А откуда у президента такие деньги?» — объяснил в интервью Kloop.kg Идинов.

По словам Идинова, он не может сказать, каким будет исход иска.

«Но, судя по тому, какие интервью раздаёт советник президента [Фарид Ниязов] и что сам президент заявил 15 марта, их выступления можно воспринимать как прямые указания судьям, что делать по этим искам», — сказал он.

Все эти деньги выделялись из двух фондов – Резервного фонда президента и Президентского фонда социальной защиты и поддержки.

В исковом заявлении сообщается что статья Идинова — «пример распространения недостоверной информации, которая наталкивает на мысль о совершении президентом преступления — хищения денежных средств».

«Плюрализм мнений и свободу выражения мысли отдельные лица воспринимают за вседозволенность. Не имея намерений исполнить свой гражданский долг или защитить права или охраняемые законом интересы, а исключительно в целях причинить вред другому лицу, тем самым удовлетворяя собственные амбиции, данные лица распространяют недостоверные сведения, затрагивающие честь и достоинства и порочащие главу государства», — написано в иске.

Судебное заседание пройдет 25 марта в Октябрьском районном суде.

Иски против издания

До этого генпрокуратура подала еще два иска на издание «Заноза» из-за оскорбления чести и достоинства президента.

Основанием для первого иска послужили перевод статьи турецкого издания Haberler о якобы встрече Омурбека Текебаева и экс-президента Курманбека Бакиева на Кипре. Издание также взяло комментарий у Текебаева, который опроверг информацию о встрече с Бакиевым. Генпрокуратура обвинила издание в «необъективном освещении непроверенных сведений».

Причина второго иска — публикации информации с пресс-конференции юристов оппозиционной партии «Ата Мекен».

Генпрокуратура обвинила издание в том, что оно опубликовало заявление юристов «Ата Мекена», которые рассказали на пресс-конференции 1 марта, что президент Атамбаев и его семья якобы являлись владельцами груза, рухнувшего «Боинга-747» возле аэропорта «Манас» 16 января 2017 года.

Обвинение потребовало по этим двум искам по 3 млн сомов с издания в качестве компенсации морального ущерба президента.

«Заноза» не единственное издание, которое судится с президентом. По тем же самым обвинениям прокуратура подала иски против «Азаттыка».

Издания считают, что иски необоснованные, потому что они дословно цитировали источники.

«Когда журналисты передали мнение этих юристов «Ата Мекена», то что было 1 марта, или когда Текебаев вернулся с Кипра, мы передали только то, что он сказал. Когда ответила власть, журналисты передали то, что власть сказала», — сказал Идинов.

Критика издания со стороны Атамбаева

Президент Алмазбек Атамбаев при вручении грамот послам пяти стран 15 марта раскритиковал издание и его соучредителя Идинова. Он сказал, что настоящие журналисты должны проверять информацию перед публикацией.

Он назвал Идинова «гнилым» журналистом и обвинил в высмеивании страны.

«Некоторые гнилые политики и журналисты – Замира Сыдыкова, Бегалы Наргозуев, Нарынбек Идинов – создали специальную организацию якобы для защиты свободы слова, для защиты кыргызских журналистов, но на самом деле высмеивают нашу страну на весь мир. Кто они сами?» — заявил президент.

Атамбаев заявил, что «Заноза» — издание, которое «несколько лет ведет работу по дискредитации его деятельности и страны в целом».

«“Заноза” тоже регулярно получает щедрые гранты от своих зарубежных покровителей. Поэтому их защитникам не надо лицемерно плакать о якобы несоразмерных исках», — заявил президент.

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