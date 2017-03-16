Октябрьский районный суд наложил арест на имущество юристки оппозиционной партии «Ата-Мекен» Таалайкуль Токтакуновой. Она, ссылаясь на документы якобы спецслужб Турции, сказала 1 марта на пресс-конференции, что президенту Алмазбеку Атамбаеву и его жене якобы принадлежала часть груза в разбившемся 16 января 2017 года самолете.

Октябрьский районный суд 16 марта провел беседу с участниками дела о защите чести и достоинства президента.

В качестве ответчиков на встрече присутствовали медиа-представители интернет-изданий «Заноза» и «Азаттык» и юристы партии «Ата-Мекен».

Судья наложил арест на имущество ответчиков.

«В этом определении суда наложен арест только на мое имущество. Конкретно перечисляются единицы недвижимости и автомашины. Касательно остальных ответчиков указано — наложить арест на все имущество», — сообщила Токтакунова.

По ее словам, прокуратура боится, что решение суда о взыскании компенсаций может быть не исполнено, поэтому наложила арест на имущество.

«Мы, наверное, понимаем все, какое решение суда будет принято. Поэтому заранее накладывают арест на имущество. Наверное, хотят получить за счет реализации этого имущества 23 миллиона сомов», — считает она.

Дело передано в Бишкекский городской суд.

В начале марта 2017 года Генеральная прокуратура подала иск против «Азаттыка» и «Занозы» из-за того, что они осветили пресс-конференцию адвокатов партии «Ата Мекен» 1 марта.

Тогда юристы заявили, что оппозиционер Текебаев был арестован из-за расследования о владельцах груза турецкого «Боинга», который разбился около аэропорта «Манас» 16 января 2017 года.

Они, ссылаясь на документы якобы спецслужб Турции, сказали, что некоторая часть груза самолета якобы принадлежала Атамбаеву и его жене.

После пресс-конференции Госкомитет нацбезопасности назвал обвинения юристов «абсурдом», а посол Турции на встрече с министром иностранных дел назвал документ, предоставленный юристами «Ата Мекена» «подделкой».

Прокуратура потребовала с «Азаттыка» и юристов «Ата Мекена» по десять млн сомов, а с издания «Заноза» — три млн сомов.

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