Юристы оппозиционера Омурбека Текебаева обжаловали решение Первомайского районного суда о том, что депутат должен выплатить 1 миллион сомов мэру Бишкека Албеку Ибраимову. Мэр подал в суд на Текебаева по статье о защите чести и достоинства.

Адвокаты лидера партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева обжаловали решение Первомайского районного суда. Накануне, 13 марта, суд обязал Текебаева выплатить 1 миллион сомов мэру Бишкека в качестве компенсации морального вреда.

Дело будет рассматриваться в Бишкекском городском суде. Дата рассмотрения пока неизвестна.

Предыдущее решение суд принял без юристов Текебаева. По словам адвоката оппозиционера Таалайкуль Токтакуновой, суд должен был выслушать доводы ответчика перед вынесением решения. Но судья не удовлетворил прошение о присутствии Текебаева на слушании. В знак протеста юристы покинули зал заседаний.

Суд считает, что решение принято на основании закона, потому что у адвокатов есть доверенность и они могут представлять позицию оппозиционера, а для присутствия Текебаева на заседании не было условий.

Судебный процесс по этому делу длился с ноября 2016 года. Мэр Ибраимов подал иск на Текебаева из-за того, что по его мнению, выступления депутата нанесли урон его деловой репутации.

Текебаев заявлял, что Ибраимов передал в дар участок в селе Кой-Таш президенту Алмазбеку Атамбаеву, чтобы его назначили мэром Бишкека.

Оппозиционер также сказал, что мэр купил цех бортового питания по завышенной цене, когда был председателем совета директоров аэропорта «Манас».

В октябре 2016 года генпрокуратура проверила эту информацию и не выявила никаких нарушений закона. Сделка купли-продажи участка была заключена законно, доводы о завышенной цене цеха бортового питания также не нашли подтверждения.

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