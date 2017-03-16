В Бишкеке началась реконструкция дорог. В ходе ремонта планируется отремонтировать 92 улицы и 10 мостов. Мэрия обещает закончить все ремонтные работы летом этого года.

Капитальный ремонт начался на 11 столичных улицах:

улица Достоевского (участок от ул. Ахунбаева до ул. Анкара);

улица Кольбаева (участок от ул. Лермонтова до ул. Ауэзова);

улица Саадаева (участок от ул. Тоголок Молдо до ул. Орозбекова);

улица Щербакова (участок от ул. Ганди до ул. Бакинской);

улица Профсоюзная (участок от ул. Фучика до ул. Кустанайсокой);

улица Гагарина (участок от ул. Тагай Бия до ул. Айбийке);

улица Лущихина (участок от ул. Фрунзе до ул. Алыкулова);

улица Джамгырчинова (участок от ул. Интергельпо до ул.Садыгалиева);

улица Медерова (участок от ул. Панфилова до ул. Токтоналиева);

улица Иманалиева (участок от Южной магистрали до ул. Абдрахманова);

улица Токомбаева (участок от продолжения ул. Токомбаева от 12 микрорайона до ул. Шабдан Баатыра).

В ходе ремонта улица Медерова будет соединена с улицей Токтоналиева. Улица Лущихина будет иметь выход на улицу Барпы Алыкулова. Также будут построены новые тротуары и установлены ирригационные лотки. Общая протяженность отремонтированных улиц составит 98 км.

Ремонт 49 улиц и 10 мостов финансируется Правительством КНР, которое выделило грант на сумму в более четырех млрд сомов. Остальные улицы будут отремонтированы за счет городского бюджета.

Пресс-служба мэрии сообщает, что в этом году планируется провести ремонт 92 дорог и 10 мостов во всех четырех районах Бишкека.

В Первомайском районе будут отремонтированы 23 улицы, в Ленинском районе — 27 улиц, в Октябрьском и Свердловском — по 21 улице. Все ремонтные работы планируется закончить летом этого года.

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