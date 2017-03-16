На своем стадионе «Монако» добился победы над «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и во второй раз за последние три сезона получил путевку в ¼ финала Лиги чемпионов. А ничья на «Висенте Кальдерон» позволила мадридскому «Атлетико» пройти дальше по сумме двух матчей.

Определились последние четвертьфиналисты этого розыгрыша Лиги чемпионов. Ими стали «Монако» и «Атлетико Мадрид». Подробнее о двух последних матчах ⅛ финала читайте в нашем обзоре.

«Монако» 3 – 1 «Манчестер Сити»

(3 – 5)

8’ Килиан Мбаппе

29’ Фабиньо

71’ Лерой Сане

77’ Тиму Бакайоко

Футбольного клуб «Монако» принял английскую команду на своем стадионе «Луи II». После восьми забитых голов в первой встрече, болельщики вполне могли надеяться увидеть красивый и зрелищный футбол.

С первых минут встречи обе команды пытались создать опасный момент у ворот соперника. И уже на восьмой минуте, после розыгрыша углового удара, хозяева поля открыли счет в матче. Восемнадцатилетний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе удачно подставил ногу после прострела Бернарду Силва с фланга – 1:0.

«Манчестер Сити» никак не мог подобраться к воротам «Монако», линия защиты хозяев действовала очень уверенно. В первые 25 минуте матча, англичанам ни разу не удалось пробить по воротам соперника.

На 29-й минуте футболисты «Монако» забили второй гол в ворота Вильфредо Кабальеро. Менди слева сделал передачу в центр штрафной зоны, а набежавший Фабиньо вколотил его в сетку – 2:0.

Подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли обыграть «монегасков» в первом тайме, статистика полностью на стороне «Монако».

Гости очень уверенно начали второй тайм. Шанс забить гол был у Рахима Стерлинга, который ворвался в штрафную зону соперника, однако затем предпочел отдать пас своему сокоманднику Серхио Агуэро, но аргентинцу забить помешал защитник «Монако».

Один за другим создавали моменты игроки «Манчестер Сити». Выход один на один не смог реализовать форвард Серхио Агуэро, голкипер «Монако» Даниел Субашич был надежен.

Наконец, на 71-й минуте матча, «горожане» совместными усилиями отправили мяч в сетку ворот Субашича. Рахим Стерлинг пробил в дальний угол ворот, но голкипер отбил мяч прямо на ход нападающему Лерой Сане – 2:1.

Счет 2:1 обеспечивал «Манчестер Сити» место в ¼ финала, однако на 77-й минуте матча «Монако» забил третий гол. Тиму Бакайоко точно пробил по воротам после подачи с углового.

Один забитый мяч не устраивал футболистов «Манчестер Сити» и они активно начали атаковать. Арбитр матча добавил три дополнительные минуты к основному времени матча, но гости не смогли ими воспользоваться и упустили шанс выйти в следующую стадию турнира.

По итогам двух встреч у «Сити» и «Монако» образовалась ничья – 6:6, но три забитых мяча на выезде дали «Монако» преимущество и пустили клуб следующую стадию плей-офф.

Своих соперников «Монако» узнает уже завтра, 17 марта во время жеребьевки пар ¼ финала Лиги чемпионов.

«Атлетико Мадрид» 0 – 0 «Байер»

(4 – 2)

Первый матч в Леверкузене между «Атлетико» и «Байером» выдался очень результативным. Однако после него «Байер» оказался в затруднительном положении, команде необходимо было отыграться с проигрыша 2:4.

Понимая всю сложность ситуации и желая сохранить шансы на выход в ¼ финала, немцы с первых минут матча стали активно атаковать ворота хозяев поля. Усерднее других моменты пытались создать Хавьер Эрнандес и Кевин Фолланд.

Однако к середине первой половины встречи, футболисты «Атлетико» потихоньку перетянули на себя одеяло и взяли инициативу в свои руки. Анхель Корреа и Хосе Мария Хименес старательно пытались распечатать ворота «Байера», но все было безуспешно, защитники немецкой команды действовали слаженно и надежно.

В концовке первого тайма, голкиперу «Байера» пришлось очень несладко. Мадридцы перешли в активное наступление, решив забить во что бы то ни стало, но Бернду Лено удавалось спасать команду.

Однако «Байер» не только отбивался, иногда футболистам клуба из Леверкузена удавалось убегать в контратаку и создавать моменты у ворот «Атлетико». Но несмотря на все усилия футболистов обеих команд, на перерыв они ушли с нулями на табло.

К середине второго тайма команды явно разыгрались. У обоих клубов был шанс открыть счет в этом матче. На 68-й минуте игроки «Байера» нанесли по воротам «Атлетико» четыре удара подряд, но мадридскому клубу чудом удалось отбиться и оставить свои ворота в неприкосновенности.

Тремя минутами позднее, хороший шанс забить был у Антуана Гризманна. Но француз не сумел попасть в створ ворот соперника.

До конца встречи команды играли очень активно, постоянно атакуя ворота соперника. «Байер» старательно пытался исправить свое положение, но несмотря на то, что немцы показали очень достойную игру на одном из самых «негостеприимных» стадионов Европы – «Винсенте Кальдерон», отыграться им так и не удалось.

Победа (4:2) в первом матче позволила «Атлетико Мадрид» выйти в ¼ финала Лиги чемпионов. С кем команда Диего Симеоне встретится в следующем этапе главного европейского турнира станет известно уже завтра, 17 марта.

Соавтор: Айдар Айбеков

Фото: UEFA

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