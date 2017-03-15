Действующий чемпион Англии «Лестер» добился победы в тяжёлом матче против «Севильи» и впервые в истории вышел в ¼ финала Лиги чемпионов. «Ювентус» без труда справился с «Порту» и также получил путевку в следующую стадию главного европейского турнира.

«Лестер» 2 – 0 «Севилья»

(1 – 2)

27’ Уэс Морган

54’ Марк Олбрайтон

На первых минутах встречи безоговорочным преимуществом завладели футболисты «Севильи». Испанцы сыпали атаками на ворота «Лестера», но Каспер Шмейхель играл надежно.

Немного разыгравшись и встряхнувшись, футболисты «Лестера» стали совершать вылазки в штрафную площадь соперника и к середине первого тайма игра уже шла на равных.

На 27-й минуте очень нужный и важный гол в ворота «Севильи» забил капитан «лис» Уэс Морган. После подачи Рияда Махреза со штрафного, мяч навесом перелетел головы защитников «Севильи», добрался на дальней штанге до Моргана, который и переправил его коленом в сетку ворот испанского гранда – 1:0.

До конца первой половины встречи, обе команды играли очень активно, никто в обороне не отсиживался. Однако несмотря на то, что без опасных моментов у ворот обеих команд не обошлось, на перерыв «Лестер» и «Севилья» ушли со счетом 1:0 на табло.

Минимальное преимущество, которым владели англичане, обеспечивало «Лестеру» путевку в ¼ финала и вполне их устраивало, в отличие от «Севильи», которой необходимо было срочно забивать, дабы сохранить шансы на выход в следующую стадию турнира.

И испанцы атаковали снова и снова, но «Лестер» спасался. Мяч летел в перекладину или выше ворот.

На 54-й минуте матча «Лестер» убежал в контратаку, и добравшись до штрафной «Севильи» не упустили свой шанс. Гол на свой счет записал Марк Олбрайтон, а Рияд Махрез отдал вторую голевую передачу в этом матче – 2:0.

Несмотря на то, что с два гола, забитые в этом матче уже обеспечивали «Лестеру» место в ¼ финала, команда не стала играть на удержание счета. «Лестер» регулярно убегал на половину поля соперника и создавал опасные моменты у ворот «Севильи».

Однако испанцы больше владели мячом и сильнее прессинговали соперника. Касперу Шмейхелю приходилось нелегко, но он был надежен.

На 74-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве. Между Джейми Варди и Самиром Насри произошла стычка у ворот «Лестера». Француз повел себя агрессивно, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Несколько минут спустя, на 78-й минуте футболисты «Севильи» заработали пенальти. Каспер Шмейхель нарушил правила, сбив Стивена Н’Зонзи в своей штрафной площади, и судья показал на 11-метровую отметку.

К точке подошел сам француз, но Шмейхель спас «Лестер» и загладил свою вину за совершенную оплошность.

К концу матча арбитр удалил и тренера «Севильи». За излишнюю эмоциональность Хорхе Сампаоли, судья вынужден был попросить наставника испанского гранда покинуть техническую зону.

До последних минут матча «Лестер» не оставлял попыток увеличить свое преимущество и снова забить. Но футболистам английского клуба не везло в реализации.

Пыталась забить и «Севилья», чтобы перевести матч в овертайм и заполучить тридцать минут, в которые можно было бы отыграться. Но защитники «Лестера» приложили все силы к тому, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности – 2:0.

Действующий чемпион Англии добыл историческую победу, выиграв у обладателя Кубка Европы и впервые в истории вышел в ¼ финала Лиги чемпионов.

Для Крейга Шекспира, который встал у руля «Лестера» после увольнения Клаудио Раньери, этот матч – лишь третий на посту главного тренера. Предыдущие две встречи команда провела в Премьер-лиге против «Ливерпуля» и «Халл Сити». Оба матча «лисы» выиграли со счетом 3:1.

Матч против «Севильи» – четвертый домашний в этом розыгрыше Лиги чемпионов для «Лестера» и в четвертый раз англичане выигрывают на «Кинг Пауэр».

Чемпион Англии добыл место в восьмерке сильнейших главного европейского турнира, теперь остается только ждать жеребьевки пар ¼ финала. А состоится она уже 17-го марта в швейцарском городе Ньон.

«Ювентус» 1 – 0 «Порту»

(2 – 0)

41’ Пауло Дибала(пен.)

Ответный матч двух команд прошел на одноименном стадионе «Ювентуса», где португальская команда жаждала отыграть два гола.

С первых минут встречи гости побежали в атаку, но сразу же были остановлены линией обороны «Юве». Хозяева поля, перехватив инициативу на себя, начали позиционную атаку.

Несколько опасных моментов у ворот «Порту» было у нападающих «старой синьоры» Гонсало Игуаина, Пауло Дибала и Марио Манджукича.

Кульминацией первого тайма стало удаление игрока «Порту» на 41-й минуте. Арбитр матча зафиксировал факт игры рукой в штрафной зоне от Макси Перейра, который вскоре получил красную карточку, а судья назначил пенальти в ворота португальцев.

К одиннадцатиметровой точке подошел нападающий «полосатых» Пауло Дибала и точным ударом отправил мяч в сетку ворот – 1:0.

В начале второго тайма, несмотря на численное меньшинство, «Порту» активно убегал в контратаки и зарабатывал штрафные удары. Выход один на один не смог реализовать футболист гостей Франсиско Соарес, Джанлуиджи Буффон был надежен.

«Ювентус» уверенно владел мячом и раз за разом создавал острые моменты у ворот Касильяса. Однако мяч никак не хотел лететь в створ ворот.

За 10 минут до конца встречи оба тренера сделали важные замены. С поля ушел автор единственного гола Пауло Дибала.

На 82-й минуте явный шанс сравнять счет был у Диогу Жота, однако он не попал в створ ворот.

В оставшееся время команды не отличались особой активностью на поле. По итогам двух встреч «Ювентус» выиграл у «Порту» 3:0 и вышел в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Жеребьевка пар ¼ финала состоится 17-го марта в швейцарском городе Ньон.

Соавтор: Айдар Айбеков

Фото: UEFA

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