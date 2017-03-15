Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков дал свое первое интервью после аварии. Он сказал, что не помнит причину ДТП, но предполагает, что мог уснуть за рулем от усталости.

После перевода из реанимации в обычную палату, Карыпбеков дал интервью журналисту издания «Спутник». Он рассказал, что не помнит причину аварии и предполагает, что от усталости мог уснуть за рулем.

«Работать в КТРК сложно. Я возвращаюсь домой после выпуска вечерних новостей на канале. В тот день после работы встретился с другом в кафе. Мы там поужинали, заговорились допоздна. Вышли из кафе. Помню, что ехал по улице Токомбаева и недалеко от своего дома попал в аварию. Но до сих пор не могу вспомнить момент происшествия […]. Не могу вспомнить, уснул ли за рулем или отвлекся на что-то», — сказал он.

По словам Карыпбекова, он не разговаривал по телефону во время езды. Также глава КТРК сказал, что не употреблял алкоголь, что подтверждает Министерство здравоохранения.

Карыпбеков попал в аварию в ночь на 1 марта. Он ехал за рулем автомобиля в восточном направлении по улице Аалы Токомбаева, но напротив кафе «Сенатор» переехал бордюр и врезался в столб.

Врачи скорой помощи приехали через 12 минут после ДТП. По дороге в больницу Карыпбеков пережил остановку сердца, но врачам удалось его реанимировать.

После сложной операции Карыпбекова ввели в искусственную из-за большой потери крови. Он пришел в себя этим же вечером. Спустя несколько дней, по словам врачей, он уже начал вставать на ноги.

Милиция продолжает расследование причин аварии, в которую попал Карыпбеков. Сотрудники патрульной милиции сообщили, что в машине глава КТРК был один.

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