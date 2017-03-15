Можно ли начать свой бизнес, не бросая учебу? Легко. Кто-то из них еще учится в школе, а кто-то – вообще ходит в садик. У них совершенно разные проекты – от кулинарии до создания одежды для кукол. Но всех их объединяет наличие амбиций, оптимизма и предпринимательского драйва.

Оригинал материала написан для сайта The Open Asia.

Бизнесмен Тилек Токтогазиев вместе с волонтерами решил развивать в Кыргызстане детское предпринимательство и организовал первую детскую бизнес-ярмарку.

В ней приняли участие 45 детей. Самому младшему участнику – всего пять лет. Теперь многие из них пройдут бесплатное обучение по бизнес-навыкам.

«Самый главный навык, который они здесь будут “прокачивать”, – это навык продаж. Без них бизнеса не существует, и, соответственно, самый большой барьер у начинающих бизнесменов – они боятся продавать. Мы готовы их обучать на постоянной основе. Уже есть партнеры, которые готовы делать это бесплатно», – сказал Тилек Токтогазиев.

Как дети начали бизнес по-взрослому

Аруке Мамытова, 10 лет: hand-made-платья для кукол

Идея одевать кукол Барби в наряды по собственным эскизам пришла к Аруке чуть больше года назад. Она предложила маме сделать совместную коллекцию кукольной одежды, и мама согласилась.

«Творчество всегда во мне жило. Мама говорит, что в полтора годика я уже умела рисовать лица людей и все, что видела вокруг себя. Поэтому я решила, что это мой шанс помочь маме и заработать самой себе на карманные расходы», – говорит девочка.

Аруке взяла листок бумаги и начала рисовать будущую коллекцию нарядов, – вспоминает ее мама.

«С тех пор она рисует мне эскизы, а я по ним шью платья для кукол. На один наряд у меня уходит где-то часа три. Проектирует платье дочка за два часа».

Фасоны платьев Аруке придумывает сама или берет с картинок, но всегда добавляет что-то от себя. В ее коллекции есть и вечерние платья, подобно тем, что носили леди на балах в старину.

В коллекции можно увидеть и кукол, одетых в национальные наряды жителей стран Центральной Азии.

За один выход на ярмарку продается от трех до шести нарядов Барби «от Аруке Мамытовой». Цена одного платья вместе с куклой – от 400 до 600 сомов.

В будущем Аруке не видит себя дизайнером и владелицей собственного бутика. Она хочет стать научным исследователем.

Акмаль Толобалдиев, 12 лет: готовит клаб-сэндвичи

Два месяца назад, покупая очередной фастфуд, Акмаль вдруг осознал, что сам может приготовить себе сэндвич. «Для этого мне нужен был тостер, но дома у нас его не было. Я мечтал, чтобы он появился на нашей кухне», – вспоминает мальчик.

Придя домой после школы, Акмаль зашел на YouTube, ввел в поисковик «как приготовить сэндвич легко и просто», достал продукты из холодильника, нарезал тонкими ломтиками хлеб и начал готовить свой первый в жизни клаб-сэндвич.

«Первые три сэндвича ушли сразу же в мусорное ведро. Я уже собирался бросить это дело, но на четвертый раз у меня стало получаться. Папа, увидев мое рвение, купил мне долгожданный тостер».

Стартапу Акмаля всего один месяц. Ему помогают родители и старший брат – покупают все необходимые ингредиенты.

«Продаю я их впервые тут – на ярмарке молодых предпринимателей по цене 60 сомов. Иногда угощаю своих школьных друзей, и, как вы понимаете, затраты пока не покрывают моих расходов».

В планах у начинающего предпринимателя – открыть для начала услугу «сэндвичи на заказ», а если все пойдет хорошо, то и несколько точек по продаже сэндвичей.

Ростислав Цой, 5 лет: продавец деревянных подставок для телефонов.

Этот мальчишка в свои пять лет обладает всеми навыками продавца и отлично знает свой товар.

Ему не составит труда рассказать о том, из какого дерева сделана его продукция, и чем полезна деревянная подставка для телефона, вырезанная его папой.

«Эта подставка будет отличным подарком для всех. Она не займет много места на столе, и ее можно носить с собою даже в кармане. Будьте уверены, что ваш телефон не испачкается, когда вы будете есть. Покупайте сейчас», – рассказывает маленький продавец всем, кто подходит к его витрине.

Цена одной подставки – от 50 до 100 сомов.

Семья Цой уже пять лет занимается производством изделий из дерева. В основном они делают их на заказ. Родители рассказывают, что эта была инициатива самих детей – показать свою продукцию на ярмарке.

«Мы спросили у детей, не хотели бы они принять участие в ярмарке и заработать свои деньги. Дети согласились. Младшая дочка – ей девять лет – нарисовала для папы эскизы подставок. Вопрос, кого поставить на продажи, долго не стоял. Сам Ростислав вызвался помочь. У него была мотивация – в конце дня он получит игрушечного дракона», – рассказала мама Ростислава.

Ярмарку маленький продавец уже покидал с обещанной игрушкой.

Бермет Кубатбекова, 11 лет: готовит булочки

Бермет еще не разбогатела, но идет верной дорогой. С малых лет она проявляет невероятный интерес к кулинарии. Бермет повезло, ведь у нее есть не только страсть, но и хороший учитель – родная тетя.

«Маленькой я ставила стульчик к плите и начинала делать вид, что пеку блинчики. В шесть лет я попробовала испечь свою первую булочку, и на нее тогда было невозможно смотреть без слез», – вспоминает Бермет.

Впоследствии тетя стала учителем юной предпринимательницы. Она научила Бермет лепить красивые булочки и соблюдать правильные пропорции.

Бермет оказалась способной ученицей. В итоге ее увлечение переросло в небольшой стартап.

«Я начала продавать булочки, чтобы помочь детям из таласского детского дома. Десять процентов выручки я буду отдавать на благотворительность. Стоят мои булочки недорого – 12-20 сомов».

В будущем она планирует открыть свою кулинарную лавку. Пока же 80 процентов от продаж она отдает родителям, 10 процентов отправляет на благотворительность, остальное оставляет себе на карманные расходы.

Даниэл Аманов, 9 лет: готовит чипсы из фруктов

Девятилетний Даниэль, как и все дети, очень любит фрукты. Именно эта любовь может сделать мальчика богатым.

Месяц назад он предложил маме продавать что-то из полезной еды. Мама поддержала сына и начала изучать местный рынок.

«Мы вместе с мамой любим экологичную еду и поэтому искали что-нибудь такое “эко”. Когда мы поняли, что еще никто не делает чипсов из фруктов, решили попробовать сначала приготовить для себя. Я первый попробовал и сказал, что это вкусно. Мы решили их продавать», – говорит Даниэль.

Юный предприниматель взял на себя значительную часть хлопот – чистит, сушит и жарит фрукты, перебирает орешки. Рецепт и технологию он придумал вместе с мамой. Пока их испробовали, половина фруктов сгорела.

В состав одного пакета входят кусочки груши, яблока и трех видов орехов, посыпанных корицей. За один вечер можно приготовить восемь таких упаковок. На прилавок они попадают в бумажном пакете по цене 60 сомов.

«Чипсы расходятся потихоньку, люди пока привыкают к ним. Даю пробовать бесплатно».

Сейчас Даниэль работает над разработкой своего бренда «Daniel’s Eco Snacky». Вместе с мамой они договорились, что к шестому классу он будет уже зарабатывать сам.

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