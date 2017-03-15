Две женщины, подозреваемые в ограблении 91-летнего ветерана Великой отечественной войны Леонида Тузова, задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. У них нашли деньги, ордена и планшет, которые принадлежат потерпевшему.

Задержанными оказались женщины 45 и 18 лет, проживающие в Бишкеке.

В доме у подозреваемых нашли похищенные у Тузова 24 медали и ордена времен Великой отечественной войны, 90 тысяч сомов, планшет, два портмоне и 12 монет разных стран и с разным номиналом. Также у них найдены личные вещи ветерана — куртка и сандали.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Разбойное нападение» Задержанных женщин водворили в изолятор временного содержания. Им может грозить до семи лет лишения свободы.

Узнав о задержании подозреваемых, семья ветерана попросила остановить сбор средств, организованный для Леонида Тузова добровольцами. За сутки на счет ветерана поступило почти 24 тысячи сомов.

Квартиру ветерана ограбили утром 13 марта. К нему постучалась женщина средних лет. Она сказала, что беременна и попросилась в туалет. Тузов впустил ее, следом за ней ворвалась еще одна женщина.

Тузов заметил вторую женщину, когда провожал беременную в туалет. Неизвестная девушка напала на ветерана сзади и угрожая физической расправой потребовала зайти в комнату.

Женщины связали руки и ноги ветерана галстуком, положили его на диван и потребовали сказать им, где находятся деньги. Тузов ответил им, что денег у него нет. После чего женщины начали обыскивать квартиру.

Задержанные нашли 182 тысяч сомов, которые ветеран собирал для операции на сердце — ему нужно было установить кардиостимулятор. Они забрали планшет, телефон, ордена и медали Великой отечественной войны. Женщинам с украденными вещами удалось скрыться.

Позже Леонид Тузов смог освободить себя, выйти на улицу и позвать на помощь.

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