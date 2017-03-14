Неизвестные женщины украли у ветерана Великой отечественной войны Леонида Тузова более 1 800 долларов. Эти деньги он собирал для операции на сердце.

У Тузова украли пять орденов, 15 медалей и деньги на операцию по установке кардиостимулятора.

«Нам сказали, что операция по установке кардиостимулятора стоит 1 800 долларов, но мы собрали больше. Все забрали до копейки. Но самое дорогое — это медали. Правоохранительные органы ищут грабительниц», — сказала дочь ветерана Ольга.

По словам Ольги, ее 91-летнему отцу необходимо срочно делать операцию, потому что у него сильная аритмия и стенокардия.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев обратился к главному врачу кардиологической клиники Bicard Дамиру Осмонову. Он попросил провести обследование ветерана Леонида Тузова и помочь ему в лечении.

Сотрудница пресс-службы ГУВД Мира Абдылдаева сообщила Kloop.kg, что по факту разбоя возбуждено уголовное дело.

«Следствие ведется, на данный момент уже составлены словесные портреты подозреваемых и ведется розыск преступниц», — сказала она.

Ограбление ветерана произошло утром 13 марта. В дверь квартиры Тузова постучалась женщина средних лет. Она сказала, что беременна и попросилась в туалет. Ветеран впустил ее, а вслед за ней в квартиру ворвалась еще одна женщина.

Они связали ветерана и вынесли из квартиры медали, ордена и деньги. Тузов смог освободиться через некоторое время и позвать на помощь.

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