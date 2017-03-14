Десятиклассник Жоодар Асылбеков из села Терек-Суу Джалал-Абадской области сделал игрушечную машину из деталей DVD-проигрывателя. Он увлекается техникой с 14 лет.

Асылбеков сделал игрушечную машину, которой можно управлять с помощью пульта управления. Он потратил неделю на создание этой машины. Все детали для создания этой игрушки он взял из своей домашней мастерской.

«Для этой машины я использовал DVD-проигрыватель и фанеру. Есть включатель, мотор и обычные батарейки мощностью в 3,7 вольта. Колеса я взял от других машин», — говорит юный мастер.

До этого Жоодар делал разную технику, например, вентилятор, игрушечную карусель, макеты корабля и дома. Машина с пультом управления стала пятой работой Жоодара.

Все, кто видел его работы, хвалят его за то, что он пошёл по стопам своего отца. Его отец Асылбек Бегалиев — один из трёх плотников села — он любим среди сельчан.

Жоодар в свободное время помогает отцу с его работой и маме с домашними делами. В будущем он мечтает стать архитектором.

Автор текста и видео: Азима Нурбек кызы

Монтаж: Айбол Кожомуратов