Архитекторы представили два эскиза аллеи Раппопорта, которую вырубили для расширения трассы к Играм кочевников. Местные власти сделают из аллеи место для отдыха и проведения культурных мероприятий.

Пресс-секретарь полпреда правительства Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев сказал Kloop.kg, что окончательный вариант эскиза аллеи со сметой расходов будет представлен 24 марта.

После этого власти проведут тендер между компаниями, которые будут участвовать в восстановлении легендарной аллеи. Кожоев не стал уточнять, сколько на это уйдет денег.

Власти планируют высадить разные породы деревьев взамен вырубленных — каштаны, сирень, тую и так далее. Также в проекте предусмотрены тротуары и велосипедные дорожки. Длина аллеи составит 1400 метров.

Аллею Раппопорта вырубили из-за реконструкции автотрассы Балыкчы — Корумду перед Всемирными играми кочевников. Всего власти срубили 704 тополя и карагача.

Эколог Эмиль Шукуров говорил тогда, что деревья находятся в хорошем состоянии, и власти вырубают их из «коммерческих соображений».

«Это выдумка из-за чисто коммерческих соображений. Я в прошлом году там был, смотрел на состояние этих пней. Оказалось, что они совсем не гнилые», — сказал он.

Аллея Раппопорта была расположена вдоль трассы близ города Чолпон-Аты на северном побережье озера Иссык-Куль. Аллею посадили рабочие конезавода в 1934 году, а инициатором высадки деревьев был первый директор завода Леонид Раппопорт.

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