Ошский «Алай» уступил в первом матче группового этапа Кубка АФК чемпиону Туркменистана «Алтын Асыру» 1:2.

В матче на домашнем стадионе действующий чемпион Кыргызстана уступил туркменскому «Алтын Асыру» со счетом 1:2.

Ошский клуб очень уверенно начал матч и завладел преимуществом уже с первых минут. Однако к концу первой половины встречи «Алтын Асыр» разыгрался и сумел забить два гола.

Первым счет в матче открыл нападающий гостей Алтынмурат Аннадурдыев и вывел «Алтын Асыр» вперёд — 1:0.

В добавленные к первому тайму минуты «Алтын Асыр» удвоил свое преимущество. Мяч срекошетил от защитника «Алая» Акрама Умарова во вратаря ошского клуба Абдулазиза Махкамова и влетел в ворота хозяев — 2:0.

Несмотря на то, что «Алай» пропустил два обидных гола «в раздевалку», это никак не повлияло на настрой ошского клуба. С первых минут второго тайма футболисты «Алая» побежали отыгрываться.

На 55-й минуте Акрам Умаров сумел загладить свою вину за оплошность, которая привела ко второму голу гостей, и сократил отставание «Алая» — 2:1.

До конца матча клуб из Оша не оставлял попыток сравнять счёт и регулярно совершал атаки на ворота соперника. Однако к голу они так и не привели. Встреча между «Алаем» и «Алтын Асыром» завершилась со счетом 2:1 в пользу туркменского клуба.

«Алай» 1 – 2 «Алтын Асыр»

43’ Алтынмурат Аннадурдыев («Алтын Асыр»)

45+1’ Акрам Умаров («Алай») (автогол)

55’ Акрам Умаров («Алай»)

Победа в первом матче позволила клубу из Туркменистана выйти в лидеры группы «D».

В групповую стадию второго по престижности клубного турнира в Азии, ошский «Алай» попал автоматически, завоевав в прошлом году звание чемпиона Кыргызстана. В отличие от столичного «Дордоя», который боролся за путевку в групповой этап Кубка АФК в квалификационной стадии.

Сегодня состоится еще один матч в этой группе. В Душанбе сыграют «Истиклол» и «Дордой».

А 4 апреля во втором матче группового этапа встретятся два клуба из Кыргызстана. «Дордой» примет на своем поле ошский «Алай».

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