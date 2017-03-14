Ошский «Алай» уступил в первом матче группового этапа Кубка АФК чемпиону Туркменистана «Алтын Асыру» 1:2.
В матче на домашнем стадионе действующий чемпион Кыргызстана уступил туркменскому «Алтын Асыру» со счетом 1:2.
Ошский клуб очень уверенно начал матч и завладел преимуществом уже с первых минут. Однако к концу первой половины встречи «Алтын Асыр» разыгрался и сумел забить два гола.
Первым счет в матче открыл нападающий гостей Алтынмурат Аннадурдыев и вывел «Алтын Асыр» вперёд — 1:0.
В добавленные к первому тайму минуты «Алтын Асыр» удвоил свое преимущество. Мяч срекошетил от защитника «Алая» Акрама Умарова во вратаря ошского клуба Абдулазиза Махкамова и влетел в ворота хозяев — 2:0.
Несмотря на то, что «Алай» пропустил два обидных гола «в раздевалку», это никак не повлияло на настрой ошского клуба. С первых минут второго тайма футболисты «Алая» побежали отыгрываться.
На 55-й минуте Акрам Умаров сумел загладить свою вину за оплошность, которая привела ко второму голу гостей, и сократил отставание «Алая» — 2:1.
До конца матча клуб из Оша не оставлял попыток сравнять счёт и регулярно совершал атаки на ворота соперника. Однако к голу они так и не привели. Встреча между «Алаем» и «Алтын Асыром» завершилась со счетом 2:1 в пользу туркменского клуба.
«Алай» 1 – 2 «Алтын Асыр»
43’ Алтынмурат Аннадурдыев («Алтын Асыр»)
45+1’ Акрам Умаров («Алай») (автогол)
55’ Акрам Умаров («Алай»)
Победа в первом матче позволила клубу из Туркменистана выйти в лидеры группы «D».
В групповую стадию второго по престижности клубного турнира в Азии, ошский «Алай» попал автоматически, завоевав в прошлом году звание чемпиона Кыргызстана. В отличие от столичного «Дордоя», который боролся за путевку в групповой этап Кубка АФК в квалификационной стадии.
Сегодня состоится еще один матч в этой группе. В Душанбе сыграют «Истиклол» и «Дордой».
А 4 апреля во втором матче группового этапа встретятся два клуба из Кыргызстана. «Дордой» примет на своем поле ошский «Алай».
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