Американский певец Крис Браун поделился в Инстаграме видео кыргызского танцора Жана Воинова. Менее чем за сутки пост набрал более 800 тысяч просмотров. Сам Воинов опубликовал это видео полтора года назад.

Певец Крис Браун, у которого почти 37 миллионов подписчиков в Инстаграме, поделился видео, на котором Жан Воинов танцует с двумя американскими танцорами. Менее чем за сутки видео посмотрели более 800 тысяч человек.

Публикация от @chrisbrownofficial Мар 13 2017 в 11:00 PDT

Все три участника видео поделились записью Брауна в своих аккаунтах.

«Сам @chrisbrownofficial запостил наше видео 😱😊😅», — написал Воинов на своей странице.

Танцоры Жан Воинов, PoppinJohn и Boogie Frantick сняли видео полтора года назад. За это время на аккаунте Воинова его лайкнули более трех тысяч человек.

Жан Воинов — кыргызский танцор, который выступает в стиле хип-хоп и поппинг. В конце прошлого года Воинов выступил в популярном шоу российского телеканала ТНТ «Танцы», но выбыл из него после отборочного тура.

В 2015 году вместе с единомышленниками Жан открыл танцевальную студию MDA, в которой он работает тренером. Прежде чем стать преподавателем, он посещал различные мастер-классы в Европе и Америке.

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