Правительство Кыргызстана планирует переселить 10 семей памирских кыргызов из Афганистана в Нарынскую область в мае этого года. Аренда жилья будет оплачиваться местными властями.

По словам полпреда правительства Нарынской области Аманбая Кайыпова, предварительно, 10 семей памирских кыргызов прибудут в Кыргызстан в мае этого года.

Сначала семьи памирских кыргызов будут жить в Нарыне. Затем их расселят в пяти районах области — Ак-Талинскиом, Нарынском, Джумгальском, Кочкорском и Ат-Башинском. Оплачивать жилье для них будут местные власти.

Необходимость переселения памирских кыргызов возникла из-за того, что у них нет доступа к образованию.

Заведующая отделом по работе с этническими кыргызами Государственной миграционной службы Жыпара Мамбетова сказала в интервью Kloop.kg, что условия в Нарынской области самые оптимальные для проживания памирских кыргызов. Сейчас они проживают в высокогорьях Афганистана.

Власти Кыргызстана и Афганистана подписали в конце декабря меморандум о сотрудничестве по решению проблем памирских Кыргызов.

Он позволит детям памирских кыргызов приехать на территорию Кыргызстана вместе со своими родителями и получить образование.

Одна из проблем, которая мешает приезду памирских кыргызов — отсутствие загранпаспортов. Власти Афганистана должны решить эту проблему.

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 годы. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях, без доступа к образованию и здравоохранению.

Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам. В настоящее время на Памире проживает более двух тысяч этнических кыргызов.

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