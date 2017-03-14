Парламентарии хотят освободить айыл окмоту от проведения тендеров на госзакупки до 700 тысяч сомов. Инициаторы считают, что в регионах госорганам сложно исполнять закон «О госзакупках» из-за частых проблем с электричеством и интернетом.

Инициаторами поправок в закон «О госзакупках» выступили депутаты Мирлан Бакиров и Бакыт Торобаев от фракции «Онугуу-Пргресс и Айтмамат Назаров от фракции «Кыргызстан». В справке-обосновании законопроекта указано, что из-за нестабильной работы интернета органы местного самоуправления не могут оперативно совершать госзакупки.

«Возникают сложности при размещении на электронном портале информации о товарах, оказании услуг, государственных закупках. Поэтому во время встреч в регионах большинство представителей аил окмоту обращаются к нам с жалобами», — написали парламентарии в справке-обосновании.

Депутаты предлагают просто собирать у органов местного самоуправления отчеты о закупленных товарах, работах и услугах, и размещать эту информацию на портал госзакупок.

Юристы компании «Прецедент» считают, что это может привести к коррупции.

«Это может предоставить сельским управам богатый арсенал коррупционных возможностей при проведении государственных тендеров», — написано на их сайте.

Но директор представительства Transparency International в Кыргызстане Адылбек Шаршенбаев сказал в интервью Kloop.kg, что 700 тысяч сомов — это небольшая сумма. По его словам, если обеспечить прозрачность закупочного процесса, то органы местного самоуправления могут совершать закупки без тендера.

«Действительно, покрытие интернетом у нас оставляет желать лучшего. Мы работаем с местным самоуправлением, с главами сел, с местными организациями и общинами. Они как раз приводят разные примеры, когда из-за того, что они не имеют доступа к интернету, они не могут произвести закупки», — сказал Шаршенбаев.

По его мнению, для снижения коррупционных рисков необходимо вести статистику потребляемых товаров и внедрить систему «централизованных закупок». Шаршенбаев считает, что благодаря большим объемам, закупки можно будет производить по более выгодной цене.

«Те же компьютеры — они же везде нужны. Те же служебные машины. У нас каждый орган покупает ту машину, которую хочет ее руководитель. Хотя можно было всем руководителям одинаковые экономичные автомобили купить», — сказал он.

Ранее Департамент государственных закупок также предложил внести поправки в закон «О госзакупках», согласно которым госучреждения смогут закупать продукцию на сумму до 1 миллиона сомов, не объявляя тендер.

Директор Департамента государственных закупок Улан Даникеев тогда заявил, что метод закупки без объявления тендера придаст «мобильности и гибкости» госучреждениям.

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