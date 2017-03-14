Госкомитет нацбезопасности предъявил депутату парламента от оппозиционной фракции «Ата Мекен» Аиде Саляновой обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Адвокат депутата Улан Джумаков сказал Kloop.kg, что Салянову не стали задерживать 13 марта после допроса и предъявления обвинения.

«В рамках возбужденного уголовного дела Саляновой предъявлено обвинение по делу о продлении адвокатской лицензии адвокату Алексею Елисееву. Ее не стали брать под стражу, но оставили под подпиской о невыезде. Мы считаем это дело политически мотивированным», — сказал он.

Если Салянову признают виновной, ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 200 тысяч сомов, либо в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело на Салянову 26 декабря 2016 года.

Обвинение утверждает, что министерство юстиции под управлением Саляновой продлило Елисееву лицензию, не запросив справку об отсутствии судимости.

Сам Елисеев был на тот момент фигурантом уголовных дел, связанных с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым и его сыном Максимом.

Генпрокуратура также подозревает, что продлевая ему лицензию, минюст уничтожил материалы личного дела адвоката.

Сама Салянова считает, что в этом деле нет состава преступления.

Оппозиция связывает уголовное дело против Саляновой с политическим давлением, потому что она выступила с критикой президента Алмазбека Атамбаева из-за его конституционной реформы. Референдум по поправкам в Конституцию прошел 11 декабря 2016 года.

Власти возбудили еще два уголовных дела на соратников Саляновой по партии — Алмамбета Шыкмаматова и Омурбека Текебаева.

Шыкмаматова обвиняют в «Коррупции» и «Служебном подлоге». Власти считают, что он составил «фиктивные» документы о покупке автомобилей в бытность аудитором счетной палаты.

Текебаева арестовали на два месяца по делу о «Коррупции» и «Мошенничестве», которое связано с сотовым оператором «Мегаком». Он находится в следственном изоляторе ГКНБ.

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