На месте крушения «Боинга-747» в поселке Дачи-СУ прошел митинг местных жителей. Они потребовали, чтобы власти переселили их.

На месте крушения грузового самолета прошел митинг, на который вышли около 100 местных жителей. Они возмущены тем, что государство не обращает внимания на их проблемы. Основное требование митингующих — переселение.

Жители поселка заявляют, что им страшно жить в Дачи-СУ из-за постоянно пролетающих самолетов, а запах керосина пагубно влияет на состояние их здоровья.

Пресс-секретарь полпреда правительства в Чуйской области Жылдыз Шеримбекова сообщила Kloop.kg, что в поселке Дача-СУ на митинг вышли местные жители, а не пострадавшие при крушении самолета.

Полномочный представитель Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов сообщил, что сейчас не будет решаться вопрос о переселении жителей поселка, потому что нет свободных земель.

Он сказал, что 15 марта состоится совещание с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, где будет решаться вопросы по авиакатастрофе. Он пообещал, что донесет требования митингующих до премьер-министра.

Сотрудница пресс-службы МЧС Эльвира Шерипова сказала Kloop.kg, что пока не ясно, когда будут распределяться собранные для пострадавших средства. По ее словам, в ближайшее время будет создана правительственная комиссия, в которую также войдут и сами пострадавшие.

«Но распределяться деньги будут непосредственно среди пострадавших — тех, у кого погибли родственники или полностью снесло дома», — сказала она.

По словам Шериповой, комиссия будет решать все вопросы по распределению денег.

По информации МЧС на 7 марта 2017 года, на специальный счет МЧС для оказания помощи пострадавшим поступило более 95 млн сомов. Но деньги пострадавшие еще не получили.

Крушение грузового «Боинга-747» произошло 16 января в поселке Дачи-СУ. Самолет рухнул на жилые дома. В результате крушения погибли 39 человек.

По теме: