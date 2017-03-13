В Бишкеке две неизвестные женщины ограбили квартиру ветерана Великой отечественной войны Леонида Тузова.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел, сообщение о нападении на ветерана Великой отечественной войны Леонида Тузова поступило утром 13 марта.

По словам самого пострадавшего, в дверь его квартиры постучалась женщина средних лет. Она сказала, что беременна и попросилась в туалет. Ветеран впустил ее, а следом за ней в квартиру ворвалась еще одна женщина.

Вместе они связали ветерана и забрали деньги, боевые и государственные награды и скрылись с места преступления. Ветерана оставили связанным, но позже он смог освободиться и позвать на помощь.

Милиция проводит необходимые действия, чтобы возбудить уголовное дело. Предварительно действия женщин квалифицируются как «Разбой».

В МВД сообщили, что сейчас уже известны приметы нападавших, составлены их словесные портреты, они объявлены в розыск.

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