Оппозиционный депутат от партии «Ата Мекен» Аида Салянова во второй раз побывала на допросе в Госкомитете нацбезопасности. Она проходит обвиняемой по делу о незаконной выдаче адвокатской лицензии юристу Алексею Елисееву.

Адвокат депутата Улан Джумаков сказал в интервью Kloop.kg, что на допросе Салянова провела около трех часов.

«Мы не можем рассказывать о допросе из-за подписки о неразглашении. Ее спрашивали все по делу о продлении адвокатской лицензии Елисеева», — сказал он.

В этот раз ее сторонники не выходили на митинг в ее поддержку, потому что она не сказала никому о допросе. Повестка Саляновой пришла перед самим допросом.

Предыдущий допрос Саляновой прошел 1 февраля и продолжался более четырех часов. В это время у стен Госкомитета нацбезопасности митинговали около сотни человек.

Салянову обвиняют в том, что она незаконно продлила адвокатскую лицензию бывшему адвокату Максима Бакиева Алексею Елисееву, когда была министром юстиции. Сама Салянова считает, что в возбужденном против нее деле нет состава преступления.

Сторонники оппозиции заявляют, что дело против Саляновой — это политическое давление, потому что она выступила с критикой президента Алмазбека Атамбаева из-за его конституционной реформы. Референдум по поправкам в Конституцию прошел 11 декабря 2016 года.

Кроме Саляновой, власти возбудили уголовное дело еще на двоих депутатов «Ата Мекена» — Алмамбета Шыкмаматова и Омурбека Текебаева.

Шыкмаматова обвиняют в «Коррупции» и «Служебном подлоге». Власти считают, что он составил «фиктивные» документы о покупке автомобилей в бытность аудитором счетной палаты.

Текебаева арестовали на два месяца по делу о «Коррупции» и «Мошенничестве». Он находится в следственном изоляторе ГКНБ.

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