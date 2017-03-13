В Первомайском районном суде удовлетворили иск мэра Бишкека Албека Ибраимова против оппозиционера Омурбека Текебаева по делу о защите чести и достоинства. Текебаева обязали выплатить мэру 1 миллионов сомов в качестве моральной компенсации.

Судья Первомайского районного суда Айгуль Уметова постановила, что Текебаев должен выплатить мэру Бишкека один миллионов сомов за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации.

Адвокат Текебаева Таалайгуль Токтакунова сообщила, что суд не удовлетворил ее ходатайство о личном присутствии Текебаева под охраной на судебном заседании. В связи с этим она и ее коллега Канатбек Азиз покинули зал суда.

«Решение принято без нашего участия. В прениях сторон от нас никто не принимал участие. Теперь обратимся в Бишкекский городской суд», — сказала Токтакунова в интервью радио «Азаттык».

Судебный процесс по этому делу длился несколько месяцев. Ибраимов подал иск против Текебаева в ноябре 2016 года, потому что, по его мнению, депутат своими выступлениями в сентябре-октябре нанес урон его деловой репутации.

Текебаев не раз заявлял, что Ибраимов передал в дар участок в селе Кой-Таш президенту Алмазбеку Атамбаеву, чтобы его назначили мэром Бишкека.

Также оппозиционер говорил, что Ибраимов купил цех бортового питания по завышенной цене, когда был председателем совета директоров аэропорта «Манас».

Заявления Текебаева были сделаны после того, как он вступил в конфронтацию с Атамбаевым.

Он выступил против конституционной реформы, которую предложил Атамбаев. Поправки в Конституцию были приняты в декабре 2016 года.

После этого оппозиционер обнародовал информацию об имуществе Атамбаева и его окружения. Также он собирался объявить импичмент президенту в марте 2017 года.

Власти Кыргызстана арестовали Текебаева в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас», когда он возвращался из командировки.

За день до этого на него возбудили уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского.

Маевский заявил, что передал Текебаеву 1 миллион долларов в качестве взятки за то, что тот обеспечит ему доступ к управлению компанией «Мегаком».

Оппозиционера доставили в Госкомитет нацбезопасности, куда вскоре стянулись его сторонники. Они провели акции протеста с требованием освободить Текебаева.

Несмотря на митинги оппозиции, суд вынес решение об аресте оппозиционера на два месяца. Обжаловать это решение адвокатам Текебаева не удалось. Сейчас он находится в следственном изоляторе ГКНБ.

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