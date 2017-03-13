Правительство Турции пытается провести акции среди своих граждан в Европе, чтобы те поддержали референдум по поправкам в турецкую Конституцию. Однако уже четыре европейские страны отказали Турции в проведении агитации на их территории.

Нидерланды не впустили в страну двух турецких министров для встречи со своими согражданами, проживающими в городе Роттердам.

Политики хотели провести акции, где собирались убедить турецких граждан поддержать на предстоящем референдуме поправки в Конституцию, которые значительно расширяют полномочия турецкого президента.

Однако власти Нидерландов 11 марта запретили посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу на своей территории. После этого министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саям Кая также попыталась провести акции в Роттердаме, приехав из Германии, но ее объявили «нежелательным иностранцем» и вывезли из страны.

Правительство страны объяснило это тем, что обеспокоено обеспечением общественного порядка и безопасностью на таких мероприятиях. В самих Нидерландах 15 марта должны пройти выборы в парламент.

Выдворение турецких политиков вызвали волнения среди турецких граждан в Нидерландах. Около сотни турок протестовали возле турецкого посольства в Роттердаме. Чтобы их разогнать голландская полиция использовала водометы, в ответ митингующие забросали полицию камнями и бутылками.

У здания посольства Нидерландов в Турции также прошли митинги, куда вышли около 100 протестующих в поддержку турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На сегодняшний день в Нидерландах проживают около 400 тысяч граждан Турции.

Обвинения в нацизме

В ответ на действия Нидерландов, Эрдоган раскритиковал их, обвинив голландцев в нацизме. Он также заявил о возможных санкциях против нидерландских дипломатов.

«Если вы хотите пожертвовать турецко-голландскими отношениями из-за выборов в среду, вы заплатите за это свою цену. Я думал, что с нацизмом покончено, но я ошибался. Фактически нацизм жив на Западе», — сказал Эрдоган.

Нидерланды оказались не первой европейской страной, которую президент Эрдоган связал с нацизмом. На прошлой неделе, когда власти Германии также отказали турецкому правительству в проведении акций, Эрдоган сказал, что действия Германии «не отличаются от действий времен нацистов».

Нидерланды и Германия уже заявили, что высказывания Эрдогана являются «неприемлемыми» и сказали, что ждут извинений.

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен объявил о солидарности с Нидерландами и перенес встречу с главой кабинета министров Турции в Копенгагене.

Ранее власти Австрии и Швейцарии также запретили выступления представителей турецкого правительства перед турецкими гражданами, проживающими в этих странах.

В Швеции в проведении агитации турецким властям также отказали. Но в Министерстве иностранных дел заявили, что отказ был связан с нежеланием владельца стадиона проводить мероприятие. Если же турецкие власти найдут другое место, то смогут провести свою акцию.

Пока Франция стала единственной европейской страной, которая позволила турецким политикам провести митинги. Встреча властей Турции с согражданами прошла в городе Мец на северо-востоке Франции и собрала около тысячи человек.

За это власти Франции подверглись критике со стороны оппозиции. А кандидат на пост президента Франции Эмманюэль Макрон призвал все страны ЕС запретить проведение митингов для сохранения демократических принципов Европы.

Референдум в Турции по внесению поправок в Конституцию назначен на 16 апреля. Он значительно расширяет полномочия президента и предполагает, что страна перейдет из парламентской формы правления в президентскую.

Сейчас за пределами Турции находится более пяти миллионов ее граждан. В Германии число выходцев из Турции достигло в этом году почти полтора миллиона, поэтому действующим властям важна агитация в поддержку Конституции за пределами страны.

Фото: Associated Press