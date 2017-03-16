Мэр Бишкека Албек Ибраимов обратился к горожанам через скетч-шоу «Жарайт-Сити» и призвал их выйти на субботники.

Резидент юмористического шоу «Жарайт-Сити» Нурсултан Курсанали уулу выступил образе мэра Бишкека и попросил горожан выйти на субботники.

«Я очень люблю свой город и хочу, чтобы он был чистым. Именно поэтому всех вас приглашаю принять участие в субботнике», — сказал Курсанали уулу.

К юмористу присоединился и реальный мэр столицы Албек Ибраимов.

«Уважаемые горожане, я призываю вас с 18 марта начать серию наших субботников. Очень бы хотелось, чтобы люди вышли и прибрались хотя бы у себя во дворе и на проезжей части улицы. После зимы в городе осталось много пыли и песка», — сказал Ибраимов.

Городские субботники пройдут 18 марта и 22 апреля. Места проведения субботников определят районные администрации. Мэрия планирует очистить все ирригационные сети, городские парки и скверы, а также поработать над озеленением столицы.

Комедийный проект «Жарайт-Сити» вышел в эфир кыргызского телевидения в сентябре 2015 года. Это скетч-шоу, по словам авторов, высмеивает сложившиеся стереотипы в кыргызском обществе. Действия происходят в выдуманном городе.

Компания 1.1 Studio выпустила уже два сезона юмористического скетч-шоу. В среднем скетчи собирают порядка 20-30 тысяч просмотров на YouTube.

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