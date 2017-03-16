В селах рядом с городом Майлуу-Суу Джалал-Абадской области утром 15 марта зафиксировали начало движения оползня. Сотрудники МЧС уже эвакуировали жителей близлежащих домов и ведут наблюдение.

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций сообщила, что утром 15 марта в селе Сары-Бээ начал двигаться оползень объемом 700-800 тысяч кубометров. Оползень остановился в одном-двух метрах от шести жилых домов. Жителей эвакуировали.

Также движение оползня началось на участке Копуро-Башы, объемом 300-400 тысяч кубометров. На место прибыла группа департамента мониторинга при МЧС.

Первый вице-мэр города Майлуу-Суу Замирбек Расулов прибыл на место происшествия с комиссией. Он сказал в интервью Kloop.kg, что причин для паники нет.

«Есть подвижки оползня. Мы просто решили жителей временно отселить, оползень под наблюдением. Нет опасности, что оползень может повредить дома», — сказал он.

По его словам, оползень спускается небольшими объемами и после наблюдений сотрудники МЧС примут решение о дальнейших действиях.

Расулов заявил, что нет опасности разрушения уранового хвостохранилища из-за оползня, потому что оно находится в нескольких километрах от села.

Комиссия по гражданской защите проводит разъяснительные работы с населением.

Майлуу-Суу — одно из семи мест в Кыргызстане, где расположены радиоактивные могильники «хвостов», то есть отходов переработки урановой руды.

Хвостохранилища часто размываются от селей и наводнений. Они наиболее уязвимы в сезон дождей.

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