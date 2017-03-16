Юристы партии «Ата Мекен» подали второй раз в суд на президента Алмазбека Атамбаева. Причина иска — обвинение трех депутатов партии в том, что они пытались продать акции сотового оператора «Мегаком» в 2010 году.

Как сообщила Kloop.kg юрист Таалайкуль Токтакунова, иск направили в Первомайский районный суд. Причиной иска стали обвинения президента Алмазбека Атамбаева о причастности депутатов Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова к продаже части акций «Мегакома».

Юристы «Ата Мекена» расценили заявления президента, как клевету.

«Мы расцениваем это, как клеветническое заявление, порочащее честь и достоинство лидера фракции и двух депутатов. Моральный ущерб оценен в 120 миллионов сомов», — сказал юрист партии Азиз Канатбек.

Юристы партии считают, что «документы, которые предоставил председатель ГКНБ главе государства, являются поддельными».

«Мы предоставили бумаги, подтверждающие отсутствие трастовых документов. Но, к сожалению, по сегодняшний день об этом просто все умалчивают. Поэтому мы сейчас такое решение приняли, что будем обращаться [в суд]», – сказала Токтакунова.

В ноябре 2016 года ГКНБ заявил, что получил документы из государства Белиз, которые доказывают заинтересованность трех депутатов в продаже акций «Мегакома».

Сам Текебаев назвал документы «грубейшей подделкой». Эти документы, по его словам, используются спецслужбами, чтобы оказать давление на него и других оппозиционных политиков.

Первый иск против президента юристы партии подали 9 марта. Причиной иска стали заявления президента на церемонии вручения государственных наград 6 марта. Тогда юристов возмутило, что Атамбаев назвал партию «вонючей», а Омурбека Текебаева «мародером».

Противостояние Атамбаева и Текебаева

Президент раскритиковал партию и ее лидера на фоне своего противостояния с Текебаевым. Оно началось, когда лидер «Ата Мекена» и его соратники выступили против выдвинутых Атамбаевым и его администрацией поправок в Конституцию. Поправки приняли на референдуме 11 декабря 2016 года

Текебаев начал расследовать и обнародовать информацию об имуществе Атамбаева. Также Текебаев планировал в марте начать процедуру импичмента президента.

Оппозиционера задержали в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас», когда он возвращался из командировки. Его доставили в Госкомитет нацбезопасности.

За день до этого на него возбудили уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» из-за заявления российского бизнесмена Леонида Маевского.

Маевский сказал, что дал Текебаеву взятку в 2010 году за то, чтобы тот помог ему получить доступ к управлению сотовым оператором «Мегаком».

Сторонники Текебаева сразу же вышли к ГКНБ с акцией протеста и требовали его освобождения. Но несмотря на митинги, Первомайский районный суд арестовал Текебаева на два месяца. Сейчас оппозиционер находится в следственном изоляторе ГКНБ.

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