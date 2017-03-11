За последнюю неделю Генеральная прокуратура дважды подала иски против изданий «Заноза» и «Азаттык» за «оскорбление чести и достоинства» президента. Гособвинение не впервые отстаивает в суде репутацию главы государства. Мы решили вспомнить, на кого подавали в суд от лица президента, и тех, кто сам подал в суд на главу государства.

«Оскорбление чести президента»

2017 год:

Двух юристов оппозиционной партии «Ата Мекен» Азиза Канатбека и Таалайкуль Токтакунову, а также информационные порталы «Заноза» и «Азаттык» в начале марта 2017 года Генпрокуратура обвинила в распространении «ложной информации».

Это произошло после того, как юристы партии представили документы, которые якобы свидетельствовали о причастности Атамбаева и его семьи к грузу с разбившегося «Боинга-747».

Юристы «Ата Мекена» сказали, что документы были предоставлены Текебаеву спецслужбами Турции. Тогда же посол Турции на встрече с министром иностранных дел Кыргызстана заявил, что бумаги, продемонстрированные юристами «Ата Мекена» ― подделка.

С юристов оппозиционной партии и радио «Азаттык» требуют компенсацию в 10 млн сомов. У «Занозы» потребовали три млн сомов.

Тогда же Генпрокуратура подала еще один иск против «Занозы» и «Азаттыка». Поводом для иска стал комментарий Текебаева, в котором оппозиционер опровергает информацию турецкого издания Haberler о том, что он встречался с экс-президентом Бакиевым во время поездки на Кипр.

Генпрокуратура обвинила издания в «необъективном освещении непроверенных сведений», потребовала удалить статьи и возместить моральный ущерб, нанесенный президенту страны публикацией данных материалов.

Моральный ущерб президенту оценен в три млн сомов с «Занозы» и в 10 млн сомов с «Азаттыка».

Президентская фракция СДПК подала в суд на правозащитницу Риту Карасартову и издание 24.kg по статье о защите деловой репутации.

Издание 24.kg опубликовало материал «Регионы показали зубы партии власти» о том, что СДПК теряет позиции в районных кенешах.

«Они заигрались в политику, продают должности направо и налево. А местное население знает, что это за кандидаты. Если человек достойный, к нему не будет претензий», – сказала Карасартова в интервью 24.kg.

Социал-демократы требуют с издания и правозащитницы по миллиону сомов в качестве компенсации за моральный вред.

2015 год:

Редактора издания «Маалымат» Дайырбека Орунбекова в апреле 2015 года Аламудунский районный суд обязал выплатить два миллиона сомов за оскорбление чести и достоинства президента.

Поводом для обвинения стал материал, в котором журналист возложил на Атамбаева и других политиков ответственность за межэтнический конфликт в Оше в 2010 году.

Орунбеков сказал, что у него нет таких денег и начал сбор средств для выплаты штрафа — по одному сому с человека.

В начале августа 2016 года Генпрокуратура завела уголовное дело на журналиста из-за того, что он не выполнил решение суда и не выплатил компенсацию.

В феврале 2017 года уголовное дело против Орунбекова прекратили, однако ему запрещен выезд из страны и он до сих пор должен выплатить компенсацию Атамбаеву.

Иски против президента

2017 год:

В начале марта 2017 года оппозиционная партия «Ата Мекен» подала иск против Атамбаева после того, как президент назвал партию «вонючей», а их лидера Текебаева «мародером». Партия потребовала от президента извинений.

Сумму морального ущерба атамекеновцы не указали, так как считают, что «честь и достоинство партии не может быть оценена в материальном плане».

Президент раскритиковал партию и ее лидера на фоне своего противостояния с Текебаевым. Оно началось, когда лидер «Ата Мекена» и часть членов бывшего Временного правительства 2010 года выступили против выдвинутых Атамбаевым и его администрацией поправок в Конституцию. Поправки приняли на референдуме 11 декабря 2016 года

2016 год:

Правозащитник Нурбек Токтакунов в январе 2016 года подал иск против президента.

Причиной иска стало заявление президента – он сказал, что те, кто обжаловал обязательный сбор биометрических данных в Конституционной палате, «выполняли чужой заказ». Токтакунов счел это высказывание оскорбительным, так как сам выступал против обязательного сбора биометрии.

Согласно закону «О гарантиях деятельности президента», главу государства нельзя привлечь к ответственности за уголовные и административные преступления, совершенные во время президентского срока. Поэтому Токтакунов просил суд признать слова Атамбаева недействительными.

Руководитель информационной политики аппарата президента Алмаз Усенов отказался комментировать иск Токтакунова, а суд дважды не принял иск в производство.

Редактор издания «Маалымат» Дайырбек Орунбеков, которого суд обязал выплатить штраф в размере двух млн сомов за оскорбление чести и достоинства президента, подал иск против Атамбаева в январе 2016 года.

«Если Орунбеков отрабатывал чьи-то деньги, то пускай они и заплатят за него этот штраф», — сказал президент во время пресс-конференции по итогам 2015 года.

Орунбекова оскорбило высказывание президента и он потребовал с главы государства и каждого из высокопоставленных чиновников выплаты штрафа в размере одного сома и опровержения информации через СМИ.

Первомайский районный суд Бишкека принял в производство иск журналиста Дайырбека Орунбекова об оскорблении чести и достоинства со стороны президента Алмазбека Атамбаева.

Однако в результате судья Чинара Мусабекова назвала доводы Орунбекова «необоснованными и субъективными». По ее словам, Атамбаев «не оскорблял» журналиста, а «строил гипотезы».

Правозащитницы Толекан Исмаилова и Азиза Абдирасулова в июне 2016 года обратились в суд после того, как глава государства назвал их «верно отрабатывающими свои гранты НПОшницами».

Правозащитницы потребовали от президента публичных извинений и опровержений слов в их адрес.

Адвокат президента Алмаз Османова назвала высказывание Атамбаева свободным выражением мнения и простой констатацией фактов того, что они [правозащитницы] работают в неправительственной организации и верно отрабатывают дающиеся им гранты

Правозащитницы проиграли суд в двух инстанциях. Толекан Исмаилова подала иск в Верховный суд страны в октябре 2016 года и потребовала возмещения нанесенного ей морального ущерба на сумму в 10 млн сомов.



Соавтор: Регина Им

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