Руководитель пресс-службы мэрии Бишкека Гуля Алмамбетова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщила сама Алмамбетова, это ей предложил сделать мэр Албек Ибраимов.

По словам мэра Албека Ибраимова, муниципалитету в пресс-службе нужен специалист по масс-медиа, а не пиартехнолог.

«Он сказал, что я крутой политтехнолог и мне надо заниматься президентскими кампаниями, а ему нужен простой медиаспециалист. Я предложила написать заявление с учетом отпуска, чтобы передать дела, но он отказался», — сказала Алмамбетова.

Поэтому Алмамбетова написала заявление по собственному желанию. В фэйсбуке она написала пост, в котором попрощалась с бишкекчанами.

Алмамбетова возглавляла пресс-службу мэрии при двух мэрах: при Кубанычбеке Кулматове и Албеке Ибраимове.

Многие представители СМИ возмутились отстранением Алмамбетовой от должности. По их мнению, с ее уходом мэрия теряет лицо и хорошего специалиста. В поддержку экс-главы пресс-службы мэрии даже запустили два хештега #Вернитегулю и #Гулямыстобой.

Журналист Елена Короткова написала в фэйсбуке, что увольнение Алмамбетовой – это «огромный минус», так как она всегда была на связи, в отличии от других руководителей пресс-служб.

«Со мной согласятся многие коллеги из СМИ, отработавшие не несколько лет, как я, а десять и более лет в том, что компетентные, адекватные и идущие на контакт практически в любое время суток главы пресс-служб – редкость. Теперь их стало меньше ещё на одного человека. Пусть у Вас на новом месте всё сложится хорошо! И пусть больше Вам не попадаются руководители, не ценящие и не уважающие Ваш труд», — написала она.

Журналист издания «Аргументы Недели Кыргызстан» Мария Орлова также выразила недовольство увольнением Алмамбетовой.

«Гуля Алмамбетова один из лучших пресс-секретарей. Она человек, который отдаётся работе, который любит город. Её уход – большой минус нынешнему градоначальнику», — считает Орлова.

Журналист-блогер Юлия Барабина поздравила Гулю Алмамбетову со «свободной жизнью».

«Гуля,мне всегда казалось, что твоя работа сравнима с каторгой. Поскольку Бишкек город проблемный и народ у нас привык критиковать громко, не стесняясь в выражениях. Поэтому поздравляю тебя со свободной жизнью, теперь никто не будет писать тебе в четыре утра и звонить за полночь, а журы высказывать своё “фи” за каждый спиленный сучок», — говорит Барабина.

Главред сайта «Заноза» Дина Маслова считает, что репутация мэра держалась на энергии и оптимизме Гули Алмамбетовой и «китайских деньгах».

«Нехаризматичный, косноязычный, неприятный, с сомнительной биографией человека разваливающего “Дастан” и аэропорт “Манас”, не умеющий формировать прогрессивную команду. Что он из себя представляет без огромных вливаний из Китая и средств ЕБРР, о которых договаривались его предшественники? Теперь нет человека, который сам усердно трудился и создавал видимость работы всей мэрии- этого бестолкового офисного планктона. Остались только китайские бабки, непонятно под какие условия отданные», — написала она.

Журналист Диана Аскерова считает, что Алмамбетову уволили только из-за желания мэра посадить на ее пост кого-то другого.

«Моему возмущению нет предела!!! Захотел на должность кого нибудь из “своих” поставить?! Второй год у власти – почувствовалась стабильность, значит можно вот так вот раскидываться бесценными работниками», — написала Аскерова.

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