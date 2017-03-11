В обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Кыргызстана заняла 125-е место, потеряв одну позицию по сравнению с прошлым месяцем.

В марте национальная сборная Кыргызстана по футболу расположилась на 125-й строчке мирового рейтинга, потеряв одну позицию по сравнению с прошлым месяцем.

С ноября прошлого года команда Александра Крестинина не проводила никаких встреч, которые могли бы положительно повлиять на место в рейтинге.

Среди сборных Азиатской футбольной конфедерации Кыргызстан занимает 16-ю строчку. В активе команды по-прежнему 265 очков. Выше всех в рейтинге ФИФА среди стран азиатского региона расположился Иран (33-е место, 794 очка).

Соперники сборной Кыргызстана, с которыми команда встретится в отборочном раунде Кубка Азии расположились на следующих позициях: Индия на 132-ом месте, Мьянма на 172-ом месте и Макао на 184-ом месте.

В случае удачного выступления на групповом этапе, Кыргызстан впервые в истории сможет поучаствовать в финальной стадии чемпионата Азии. Первый матч сборная сыграет 28-го марта против сборной Макао.

Лучшей сборной в рейтинге по-прежнему является Аргентина (1644 очка), на второй строчке расположилась Бразилия (1534 очка), третьей стала сборная Германии (1433 очка).

Лучшей командой месяца стала сборная Республики Суринам, которая прибавив 9 позиций заняла 120-ю строчку рейтинга.

Худший показатель был зафиксирован у сборной Мьянмы. Соперники Кыргызстана по отборочному раунду Кубка Азии потеряли 13 позиций по сравнению с прошлым месяцем.

Рейтинг сборных ФИФА — система, позволяющая определить относительный показатель силы команды в текущий момент времени. Он обновляется каждый месяц.

Система начисления очков не фиксированная и зависит от многих факторов: сила сборной-соперника, место в текущем рейтинге ФИФА, коэффициент важности матча и так далее.

Следующий рейтинг стран-участниц Международной федерации футбола выйдет 6 апреля.

Фото: ФФКР

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