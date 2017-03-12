Две речи президента Алмазбека Атамбаева, угроза российского премьера Дмитрия Медведева, проблема кражи невест и другие материалы недели, которые нельзя пропускать.

На интересующую вас новость из дайджеста можно пройти, нажав на ее название.

Президент Кыргызстана впервые высказался в адрес журналистов после того, как генпрокуратура подала иск о защите его чести и достоинства против изданий «Азаттык» и «Заноза».

Журналистов он назвал «кучкой якобы независимых» и «псевдоборцами за свободу», и, по сути, призвал правоохранительные органы к карательным действиям.

«Пора соответствующим органам страны напомнить этим псевдоборцам за свободу, что закон обязателен для всех, а не только для всенародно избранного президента страны», – говорится в заявлении президента.

О том, какие события предшествовали таким высказываниям президента, можно прочитать в материале.

Собственно, одно из событий, предшествовавших заявлению президента – это иски против изданий «Азаттык» и «Заноза».

Два иска были направлены изданиям Генпрокуратурой, по каждому иску от «Азаттыка» требуют 10 миллионов сомов, а от «Занозы» – три миллиона сомов морального ущерба.

Иски были проанализированы независимыми юристами компании «Прецедент», чей правовой комментарий мы опубликовали без изменений.

О том, почему критиковать президента возможно и почему иски Генпрокуратуры не аргументированы, можно прочитать в материале.

Мэрия города Бишкек планирует вырубить сотню деревьев в центре города – в статье прилагается карта, на которой вы увидите масштаб вырубки.

Мэрия оправдывает вырубку деревьев их аварийностью и тем, что корневая система растений повреждает асфальт и тротуары. Зеленые насаждения будут заменены на парковки.

О реакции экологов и том, где еще будут вырублены деревья, читайте в материале.

Художница Татьяна Зеленская посредством пронзительного и грустного мультфильма раскрывает острую проблему кражи невест. В первом мультфильме рассказывается история Назик – украденной, оставленной и боящейся будущего.

Рассказ Назик задевает за живое и опровергает распространенное мнение, что девушек похищают только в отдаленных сёлах Кыргызстана.

Это действительно важный материал, который нужно прочитать и посмотреть, чтобы остановить преступную практику кражи невест.

В Кыргызстан с визитом приезжал премьер-министр Дмитрий Медведев. На заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке, что никто никого не держит в ЕАЭС. Но если выйти из ЕАЭС – цены на газ повысят.

«Давайте, коллеги, прямо, без обиняков: если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно, гораздо дороже», — сказал он.

О том, за сколько покупает газ Кыргызстан, а также насколько выгодно нахождение нашей страны в ЕАЭС – читайте в материале.

Выступление президента Кыргызстана на награждении деятелей культуры стало новостным поводом не только потому, что награды были вручены КВНщикам, телеведущим и танцорам.

Куда большим новостным поводом стала речь президента. Например, Алмазбек Атамбаев назвал партию «Ата Мекен», лидером которой является арестованный оппозиционер Омурбек Текебаев, «гнилой». Партия подала в ответ подала иск против президента.

Также глава государства предложил распустить парламент и сказал, что Жогорку Кенеш превратился в место, где о президенте собирают различные сплетни.

Что еще интересного сказал президент на вручении наград деятелям культуры – читайте в материале.

Фото: Султан Досалиев, Заноза, Татьяна Зеленская

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