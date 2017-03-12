В Иссык-Кульской области меценат, пожелавший остаться неизвестным, открыл центр гемодиализа. Теперь больным не придется ездить на процедуры в Бишкек. Центр планируют передать на баланс Балыкчинской территориальной больницы.

Местный предприниматель выделил 10 миллионов сомов на строительство и оснащение центра гемодиализа.

Раньше больным из Балыкчи и Иссык-Кульской области с диагнозом «хроническая почечная недостаточность», приходилось ездить в Бишкек для получения лечения.

Меценат планирует безвозмездно передать центр гемодиализа сначала в муниципальную собственность, затем на баланс Балыкчинской территориальной больницы.

По информации Минздрава, в едином республиканском реестре состоят 1 389 пациентов, остро нуждающихся в гемодиализе. Из них 27 проходят процедуры в частных больницах, самостоятельно оплачивая необходимые препараты.

В государственных больницах всего есть восемь отделений «искусственной почки», где имеются 82 гемодиализных аппарата.

В городе Балыкчи зарегистрировано 16 человек с диагнозом «хроническая почечная недостаточность».

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