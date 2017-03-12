95-летний житель Иссык-Кульской области Кыргызстана в своем доме открыл музей-библиотеку. В коллекции – книги, которые пенсионер копил почти всю жизнь, предметы старины и домашняя утварь, которую сейчас мало кто использует. А находится этот музей… на чердаке.



Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи – Шавкат Тургаев.

Своему небольшому музею дедушка Жайылкан нашел место на чердаке. 95-летний пенсионер по-прежнему бодр и активен, и залезть на чердак для него – не проблема.

В его библиотеке-музее – книги, исторические документы, картины, предметы старины. Все это, сам Жайылан когда-то прочитал и использовал в быту, а теперь собрал для жителей своего села, чтобы те знали, как жили люди сто лет назад.

«Решил открыть музей в надежде на то, что люди будут приходить и читать, изучать национальные предметы быта. Я сам этими вещами раньше пользовался, – рассказывает Жайылкан Алжанбаев. – Вот этот мне его сделал дедушка Дыйканбай, в этой посуде собирали сметану. А это – старые жернова. Я тоже ими пользовался. Есть еще очень много вещей, но они сюда не поместились».

Пока посетителей в музее не так много, но прийти к аксакалу может любой желающий.

«Здесь есть столы, стулья. Любой может прийти и почитать. Могут брать книги на дом, а потом возвращать», – говорит аксакал. Он проводит на чердаке практически все свое время. Говори, что хотел открыть подобный музей-библиотеку в школе, где сам когда-то работал, но не получилось.

«Он всегда хотел открыть музей в школе. Но не получилось. Когда вышел на пенсию, не знал, что с этими книгами, вещами делать. У него было очень много книг. Часть отдал в школу. Ну так и открыл музей», – рассказывает Бурумкан Ибраева, супруга основателя музея.

Помимо музейной деятельности 95-летний дедушка успевает еще заниматься хозяйством. Как только дети и внуки уходят на работу – он сразу берется за дела. Но после обязательно поднимается на чердак и ждет новых читателей.

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