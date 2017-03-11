Организация Объединенных Наций заявила, что мир находится на пороге крупнейшего гуманитарного кризиса. Более 20 миллионам африканцев грозит голод. Если другие страны проигнорируют проблему и не окажут помощи, им грозит новая волна беженцев.

По словам заместителя генерального секретаря ООН Стивена О’Брайена, мир находится на критическом этапе истории. На сегодняшний день более 20 миллионам человек грозит голод.

Он утверждает, что если не принять срочных мер, сложная гуманитарная ситуация в африканских странах превратиться в катастрофическую, а их жители умрут от голода.

ООН заявила, что если международное сообщество проигнорирует ситуацию в этих странах, то миру грозит новая волна беженцев. В этих условиях появится еще большая нестабильность в целых регионах.

По словам О’Брайена, чтобы избежать катастрофы в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане, нужно доставить туда до июля 2017 года гуманитарную помощью стоимостью 4,4 миллиардов долларов.

В Сомали, Йемене и Южном Судане гуманитарная обстановка резко ухудшилась из-за длительных вооруженных конфликтов. В Нигерии ухудшение связано с активной деятельностью радикальных группировок.

Стивен О’Брайен попросил членов Совета безопасности ООН добиться доступа к пострадавшему населению в этих регионах и убедить участников конфликта прекратить боевые действия.

В начале 2017 года ООН впервые за последние шесть лет объявила о ситуации массового голода. В Южном Судане почти 100 тысяч жителей могут погибнуть, если в страну не будет поступать гуманитарная помощь.

В Йемене из-за продолжающихся военных конфликтов около 10 миллионов человек страдают от голода, в том числе два миллиона детей.

По теме: