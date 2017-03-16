Депутаты не поддержали законопроект «О запрете на охоту». Они посчитали, что это может принести убытки государству и привести к браконьерству.

Против моратория выступили 56 человек, за проголосовали 52 депутата.

Тем самым парламент отклонил запрет на охоту. Авторы законопроекта хотели запретить отстрел животных до 2030 года.

Противники законопроекта настаивают на том, что запрет на охоту не решит проблему браконьерства в стране, а только усугубит ситуацию.

«Мораторием мы ничего не решим. К ограничениям нужно подходить с большой осторожностью. Надо не вводить запрет, а улучшать контроль», — сказал депутат от СДПК Кожобек Рыспаев.

Парламентарии считают, что продажа лицензий на охоту приносит значительный вклад в бюджет страны.

Стоимость лицензии на отстрел некоторых краснокнижных животных составляет более 400 тысяч сомов. К примеру, отстрел барана «Марко Поло» стоит 450 тысяч сомов.

В год государство выделяет 70 лицензий на отстрел этого барана. По данным Департамента рационального использования природных ресурсов, все 70 лицензий на отстрел «Марко Поло» продаются. Вырученная сумма составляет 26 миллионов 550 тысяч сомов.

Депутаты считают, что принятие этого закона могло привести к закрытию охотничьих хозяйств.

Законопроект был разработан для увеличения разнообразия видов животных в стране.

В справке-обосновании законопроекта сказано, что численность диких животных за последние годы ощутимо сократилось, а некоторые виды практически исчезли.

«По данным независимых экологов, на большей части нашей страны в результате стихийной охоты почти ничего не осталось… Иными словами, сегодня мы спокойно истребляем свою дикую природу, чтобы потом потратить внушительные средства на их воспроизводство и создание национальных парков, на примере барса», — отмечается в справке.

Один из инициаторов запрета на охоту, депутат от фракции «Ата Мекен» Эмиль Токтошев сказал в интервью Kloop.kg, что собирается вновь разрабатывать подобный законопроект.

«Мы планируем в скором времени придумать второй вариант подобного законопроекта. Будем встречаться с населением, и будем обсуждать это с депутатами который были противниками данного закона», — сказал он.

Эколог Дмитрий Ветошкин сказал Kloop.kg, что сейчас Кыргызстан «демонстрирует варварское отношение к природе», потому что люди охотятся не для пропитания, а ради спортивного интереса.

«Трофейная охота крайне негативно сказывается на природе. Она вредит генофонду популяции. Основная проблема в том, что для трофеев отстреливаются смые крупные особи, самые красивые, носители самых лучших генов», — сказал он.

По его словам, аргумент о том, что охота нужна для регуляции численности животных — это вранье.

«Я против охоты, я за мораторий. […] Тезис о том, что деньги от охоты идут на поддержку популяции — все это бред. Отстреливать животных и получать деньги, чтобы потом поддерживать животных, это тоже самое, что продать свою почку для отбеливания зубов», — сказал он.

Соавтор: Азамат Каработоев

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