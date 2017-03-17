Министерство иностранных дел Кыргызстана ответило на ноту посольства России о выдворении шеф-редактора российского издания «Регнум» Григория Михайлова из Кыргызстана. По словам журналиста, ему запрещен въезд в страну из-за просроченной регистрации и отсутствия журналистской аккредитации.

Михайлов в интервью изданию «Спутник», почему ему запрещен въезд в Кыргызстан.

«Министерство сообщило, что я нарушил законодательство, просрочив регистрацию, а также не имел аккредитации журналиста, поэтому мне запретили въезд в страну», — рассказал Михайлов.

Посольство России пока не разглашает информацию о причинах выдворения Михайлова.

«Мы получили ответную ноту от Министерства иностранных дел, однако содержание этой ноты я вам озвучить не могу. Пока что мы ее не раскрываем никому, кроме Григория Михайлова. Сам Михайлов знает о причинах запрета», — сообщила пресс-секретарь посольства России в Кыргызстане Дарья Пахомова.

МИД Кыргызстан также не комментирует ситуацию.

Посол России в Кыргызстане Андрей Крутько ранее заявлял, что Михайлова депортировали из-за того, что он не встал на консульский учет в посольстве и не посещал мероприятия, организованные диппредставительством.

«Получается, что юридически мы были о нем не в курсе. […] Также выяснилось, что он не был аккредитован ни при МИД Кыргызстана, ни при правительстве. Так что никакой политики я в этом не вижу. Десятки тысяч граждан Кыргызстана депортируются из России за нарушение такого же положения, ну и здесь зеркальная ситуация», — сказал Крутько.

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев подтвердил, что Михайлов должен был встать на консульский учет посольства, так как он журналист.

«Если журналист с российским гражданством проживал на территории Кыргызстана, постоянно или временно, то он должен был пройти консульский учёт в посольстве», — сказал юрист.

Выдворение из страны

Журналиста Григория Михайлова вывезли в Казахстан люди, которые представились сотрудниками 10-го главного управления МВД. Это управление занимается делами, связанными с экстремизмом и терроризмом. Они подошли к нему на площади Победы в Бишкеке, чтобы проверить его документы. Сам журналист — гражданин России.

У Михайлова была просрочена регистрация. По словам Михайлова, милиционеры на своей машине привезли его на пограничный пункт «Ак-Жол» и предложили пересечь кыргызско-казахскую границу, чтобы вернуться с обновленной регистрацией.

Но когда журналист попытался вернуться обратно в Кыргызстан, ему сообщили, что въезд в страну ему запрещен. Никаких документов ему не предоставили.

По мнению журналиста, такие действия правоохранительных органов связаны с его статьями, потому что он давал событиям в Кыргызстане оценку, которая могла не понравиться действующей власти. Сейчас журналист находится в Москве.

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Соавтор: Александра Титова.