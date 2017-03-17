Депутат парламента от СДПК Узарбек Жылкыбаев покинул пост, заняв место полномочного представителя правительства Иссык-Кульской области. Следующим претендентом на место депутата является Икрамжан Илмиянов — бывший замглавы администрации президента и экс-водитель Алмазбека Атамбаева.

Пост депутата в Жогорку Кенеше освободился после перехода социал-демократа Узарбека Жылкыбаева на новую должность.

В секретариате СДПК сообщили, что следующим претендентом по списку партии на пост депутата идет Икрамжан Илмиянов.

Илмиянов начал свою карьеру водителем на предприятии «Кыргызавтомаш», который принадлежал Алмазбеку Атамбаеву.

Затем, до 2009 года, он работал водителем у самого Атамбаева, который был тогда в оппозиции.

В 2009 году Илмиянов получил высшее экономическое образование и начал работать экономистом в компании «Медиа Форум», принадлежавшей Атамбаеву.

После революции 2010 года он стал помощником премьер-министра Временного правительства — этот пост занимал Атамбаев. После президентских выборов 2011 года его назначили первым заместителем руководителя аппарата президента.

Он подал в отставку весной 2015 года на фоне обвинений в «рейдерском захвате» издания «Вечерний Бишкек». Илмиянов отрицал, что имеет отношение к смене собственников в крупнейшем медиа-холдинге — он заявил, что ему стало «трудно терпеть огульное очернение».

В 2015 году Атамбаев назначил Илмиянова своим советником. На этой должности Илмиянов проработал до конца октября 2016 года. Официальной причиной увольнения назвали «переход на другую работу».

Илмиянов может занять место депутата фракции СДПК Узарбека Жылкыбаева. В свою очередь, Жылкыбаев займет место полпреда Иссык-Кульской области вместо Асхата Акибаев. Сам Акибаев заявил, что по собственному желанию покинул должность полпреда Иссык-кульской области.

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