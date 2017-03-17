В селе Сары-Бээ, недалеко от города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области, продолжает движение оползень. Земля осела, некоторые дома находятся в аварийном состоянии, власти собираются эвакуировать 10 семей.

На место движения оползня прибыли сотрудники МЧС и власти близлежащего города Майлуу-Суу. Группа быстрого реагирования выявила необходимость срочной эвакуации жильцов 10 домов. Сейчас определяется место, куда будут переселять пострадавших от оползня.

Начальник срочного реагирования МЧC Мухамед Сваров сказал в интервью Kloop.kg властям города передано предписание о переселении жителей.

«Жильцов обязаны отселить. Скорее всего, людей эвакуируют к родственникам», — сказал Сваров.

Утром 15 марта 2017 года в селе Сары-Бээ сошло около 1 750 000 кубометров оползня и земля осела до одного метра. В западной части села семь домов оказались в опасности.

Также на участке Копуро-Башы оказались под риском обвала грунта три жилых дома.

Местные власти заявили, что нет опасности разрушения уранового хвостохранилища из-за оползня, потому что оно находится в нескольких километрах от села.

Майлуу-Суу — одно из семи мест в Кыргызстане, где расположены радиоактивные могильники «хвостов», то есть отходов переработки урановой руды.

Хвостохранилища часто размываются от селей и наводнений. Они наиболее уязвимы в сезон дождей. Размыв хвостохранилищ влияет на окружающую среду, так как повышается радиация.

Соавтор: Алмир Алмамбетов

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