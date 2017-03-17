Мэрия Бишкека возобновила реставрацию фонтана «Солнечные рыбки», который находится на пересечении улиц Токтогула и Абдрахманова. Городские власти планируют построить возле фонтана зону отдыха для жителей и гостей столицы.

Мэрия реставрирует фонтан «Солнечные рыбки» и благоустраивает близлежащую территорию. Рядом с фонтаном установят скамейки, проложат брусчатку и высадят кустарники.

Сейчас рабочие муниципального предприятия «Зеленстрой» занимаются укладкой тротуарной плитки. Как сообщает мэрия, эти работы завершатся в течение четырех-пяти дней, деревья, запланированные по проекту, уже высажены.

Также муниципальным предприятиям «Бишкексвет» были установлены фонари. «Бишкекводканал» установил систему полива для зеленых насаждений.

Реставрацию фонтана «Солнечные рыбки» впервые за 34 года начали в середине октября 2016 года. Тогда фонтан только очистили от грязи.

Раньше на реставрацию уникального архитектурного строения не выделялись средства. Фонтан отделан разноцветной смальтой, которую привозили в советский Кыргызстан по заказу скульптора. Сейчас смальта местами отбита и нуждается в восстановлении.

Фонтан «Солнечные рыбки» построил дизайнер и скульптор Владимир Кругман в 1982 году. Тогда Совет художников чинил различные препятствия автору фонтана, пытаясь лишить его финансирования.

Руководству страны также не понравился «излишне яркий» образ фонтана, его даже хотели снести, а автора обвинили в «пропаганде буржуазного образа жизни».

После Владимир Кругман эмигрировал в Германию. Сейчас ему за 80 лет, он живет в городе Фюрте и владеет художественной мастерской.

Работы Владимира Кругмана можно увидеть не только в Бишкеке, но и в Оше – например, рельефно-мозаичное панно с голубем. Также его мозаики украшают фасады домов в Покровке на южном берегу Иссык-Куля и в ошском селе Ленин-Жол.

По теме: