Первая кыргызстанка, прошедшая Ironman 70.3

Оригинал материала опубликован на сайте sheisnomad.
Айзада Тыналиева, 29 лет.
Ironman – это самая длинная дистанция в триатлоне, виде спорта, который состоит из трех этапов: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.
Ironman 70.3 (Half Ironman) – это половина основной дистанции, нужно проплыть 1.9 км, проехать 90 км на велосипеде и пробежать полумарафон 21.1 км. Для первого раза я решила пройти эту дистанцию, в 2017-ом году хочу участвовать в полном Ironman.
У меня нет спортивного прошлого. В 2010 году набрала лишний вес и начала потихоньку бегать. Мне понравилось. Сначала бегала по 10-20 минут, потом начала увеличивать дистанции, и постепенно бег стал образом жизни. Вес, кстати, со спортом даже чуть увеличился, но в объемах я стала заметно меньше и чувствую себя сильнее и здоровее.
В спорте очень важно иметь единомышленников. Думаю, 50% своего спортивного успеха я обязана им. Они вдохновляют, делятся опытом, исправляют ошибки. Бегать я начала я со своим коллегой и другом, в каком-то роде и тренером, Сергеем Радченко. К нам присоединилась Евгения Булгакова, опытная бегунья, и мы создали вотсап-группу “Азия-Бег”, в которой сейчас насчитывается около 150 участников. Среди нас и любители, и профессионалы.
Первый марафон я пробежала в мае 2015 года. Готовилась к нему месяца три. Марафон очень эффективен для дисциплинирования себя: есть четкая цель, и любой пропуск тренировки – шаг назад. Правда, не совсем разумно было начинать сразу с полного марафона в 42 километра, это был большой стресс для организма. Лучше начать с 10 километров, потом полумарафон в 21 км, затем полный. И начать подготовку минимум за полгода. А еще, я не учла, что надо постоянно перекусывать, когда бежишь. Я мало ела и пила, потеряла много сил, и какой-то отрезок я прошла практически пешком. Преодолела 42 километра за 4 часа 29 мин и заняла 6-е место среди женщин. Мне подарили фритюрницу.
Несмотря на все трудности и ошибки, я влюбилась в соревнования и марафоны и с тех пор участвовала почти во всех спортивных мероприятиях, которые организовывались в Кыргызстане. Пробежала Алматинский и Стамбульский марафоны, участвовала в триатлонах, дуатлонах (бег, велогонка и еще один этап бега), акватлонах (плавание и бег).
Неожиданно для себя стала первой женщиной из Кыргызстана, переплывшей Босфор. На это вдохновило знакомство с Байкалом Малдыбаевым и Антоном Крамаренко. Байкал – первый человек из Кыргызстана, переплывший пролив Босфор. А Антон два раза подряд занимал призовое место в этом соревновании. “Почему бы и мне это не сделать?”, – решила я, хотя плавать умела только по ляшушачьи. Практически за 10 месяцев мой тренер Петр Николаевич Мирау подготовил меня к межконтинентальному заплыву от Азии в Европу через пролив Босфор в длиной 6,5 км. Сделала это за 1 час и 36 минут.
Если в марафоне среди девушек большая конкуренция, то в дуатлоне, акватлоне и триатлоне участниц намного меньше. По этой причине получать призовые места было легче.
Триатлон мне всегда казался закрытым клубом людей с нечеловеческими способностями, но увидев объявление в Facebook, что Федерация триатлона набирает членов и участником может стать каждый, сразу же записалась. Федерация организовывает соревнования по дуатлону, акватлону и триатлону.
В первом соревновании по триатлону я пришла самой последней, но была самой счастливой. Я поняла, что это моё, и что тут не соскучиться! И бегаешь, и плаваешь, и на велике катаешься.
Решимость, что смогу пройти Ironman появилась, когда я вполне уверенно преодолела “олимпийку” (плавание – 1,5 км, вело – 40 км и бег – 10 км), и у меня еще остались силы на дополнительные нагрузки.
Ironman можно пройти в разных городах мира, но я выбрала Дубай, исходя из своего бюджета. Это самая близкая к нам и доступная локация. 70% участников были мужчины и 30% – женщины из самых разных стран. С Кыргызстана в Дубаи поехали 7 человек: шестеро мужчин и я. Из шестерых четверо проходили до этого Ironman 70.3. Полную дистанцию из кыргызстанцев прошли только трое: Канат Келсинбеков, Данияр Оморов и Чынгыз Алканов.
Участие в полном Ironman стоит 700 долларов, Ironman Half, в котором я участвовала, стоит 340. Но это того стоит: организация на высшем уровне с церемониями открытия и закрытия, питанием, массажем. Не надо ни на что отвлекаться, все предоставлено, ты фокусируешься только на прохождении триатлона. В стартовом пакете для каждого участника были жилетки, кепки и классные рюкзаки.
Перед стартом лучше не покупать новую экипировку, важно иметь привычную и комфортную, поэтому я привезла свой велосипед, шлем и прочее.
У нас было 4 месяца на подготовку, что для Ironman 70.3 срок маленький. Тренировки очень сложные. Были моменты, когда мы болели, уставали и физически не могли что-либо делать. Ближе к старту нагрузки уже уменьшаются.
Когда начинается соревнование, ты принадлежишь только сама себе, нельзя ни с кем общаться и только разговариваешь сама с собой, все это время себя уговариваешь.
Во время велогонки я сбила пешехода на 89-м километре, думала, даже насмерть. Очень испугалась. Но все обошлось, никто не пострадал. Участники позади меня остановились и помогли.
Когда плыла, думала обо всем на свете: чья-то нога мешает, интересно сколько времени прошло, что-то вода соленая, быстрее бы выйти из воды, успеть сходить в душ, найти свою сумку и быстрее приступить к следующему соревнованию. Думала о любимых людях, о Бишкеке, о работе и своих планах.
Несмотря на то, что из направлений триатлона я больше всего люблю бег, именно он оказался самым сложным для меня, так как был последним по графику, и мои cилы были уже на исходе.
Я преодолела Ironman 70.3 за 6 часов 23 минуты.
Приход в триатлон кардинально поменял мою жизнь. Окружение у меня стало более спортивное, поменялись приоритеты. И даже работа у меня теперь в спортивной сфере. После того, как я занялась триатлоном, появилась уверенность, и процесс принятия важных решений стал проще. Стала менее раздражительной, спокойнее, повысилась самооценка. Улучшился режим дня, теперь я просыпаюсь раньше и рационально распределяю время.
Близкие не сразу поддержали мои увлечения спортом, но позже и сами втянулись.
Чтобы плавно войти в спорт, нужен человек, который поможет пройти этот нелегкий путь, подскажет, как выбрать велосипед, как начать тренировки, в какой бассейн пойти и т.д. Процесс намного упрощается, если готовиться с людьми, которые уже через это прошли.
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