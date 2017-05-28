Первая кыргызстанка, прошедшая Ironman 70.3

Оригинал материала опубликован на сайте sheisnomad.

Айзада Тыналиева, 29 лет.

Ironman – это самая длинная дистанция в триатлоне, виде спорта, который состоит из трех этапов: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Ironman 70.3 (Half Ironman) – это половина основной дистанции, нужно проплыть 1.9 км, проехать 90 км на велосипеде и пробежать полумарафон 21.1 км. Для первого раза я решила пройти эту дистанцию, в 2017-ом году хочу участвовать в полном Ironman.