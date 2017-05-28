Кроме симуляторов реальной жизни The Sims 3 и The Sims 4 власти Узбекистана запретили еще более 30 различных игр. По мнению законотворцев, все эти игры «пропагандируют жестокость, насилие и искажают исторические и культурные ценности» страны.

Список запрещенных игр утвердила комиссия в сфере информации и массовых коммуникаций 27 мая 2017 года.

В списке 34 компьютерные игры, среди которых симуляторы реальной жизни The Sims, мировые хиты Grand Theft Auto: San Andreas и Call of duty: Black ops, и даже старые игры, вроде Phantasmagoria 1995 года. Все они не рекомендуются к ввозу, распространению и воспроизведению в Узбекистане.

Власти считают, что эти игры «пропагандируют жестокость, насилие и порнографию, несут опасность политической стабильности в стране, а также распространяют недостоверную информацию об Узбекистане и искажают его исторические, культурные и духовные ценности».

Большинство запрещенных игр выполнены в жанре «хоррор» и «шутер», список охватил временной период от 1995 года по 2017 год.

При этом, некоторые игры запрещены частями – например, распространяя и играя в The Sims 2 или другие части Grand Theft Auto, геймеры ничего не нарушают. Власти не объясняют, почему запретили только отдельные части игровых франшиз.

По теме: